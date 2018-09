tojajestem

I co to da? Kobieta mająca czworo i więcej dzieci - może przecież podjąć pracę po ich odchowaniu - przeważnie w wieku 40 lat - to do 60 lat ma jeszcze 20 lat pracy. A poza tym ta kwota jest śmieszna - nie starczy na życi8e - na opłaty tak. Więc kto taką bzdure wymyślił? poza tym chyba dla kobiet będzie dać im pracę - darmowe żłobki rozwiń