Odtwórz: 29.02.2020 | Kolejne przypadki zakażeń koronawirusem poza Chinami. WHO podwyższa ocenę ryzyka

Na największych światowych giełdach w tym tygodniu obserwowaliśmy duże spadki indeksów w związku z epidemią koronawirusa. Agencja Bloomberg zwraca uwagę, że w ich efekcie stopniały majątki miliarderów. Największe straty poniosło trzech najbogatszych ludzi na świecie: Jeff Bezos, Bill Gates i Bernard Arnault.

Według Bloomberga łączny majątek 500 najbogatszych ludzi na świecie stopniał w ciągu tygodnia o 444 miliardy dolarów.

Spadki na giełdach

Indeks Dow Jones Industrial stracił od poniedziałku ponad 12 procent. To największy pięciodniowy spadek od kryzysu finansowego w 2008 roku. "Oznaczało to wyparowanie ponad sześciu bilionów dolarów z rynku akcji" - zaznaczył Bloomberg. S&P 500 podczas czwartkowej sesji spadł o 1200 punktów, co było największym jednodniowym jego spadkiem w historii.

Czerwień obserwowaliśmy również na europejskich parkietach.

"Złe słowo złym ciałem się staje". Grzegorz Kołodko o wpływie koronawirusa na gospodarkę Były wicepremier i minister finansów Grzegorz Kołodko przestrzegał w programie &... zobacz więcej » Tylko w piątek niemiecki DAX obniżył się o 3,86 procent, włoski FTSE MIB poszedł w dół o 3,58 procent, francuski CAC40 o 3,38 procent, a brytyjski FTSE 100 spadł o 3,39 procent.

Łączny wynik z ostatnich pięciu sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie znalazł się w gronie trzech najgorszych tygodni indeksu w całej historii stołecznego parkietu.

Miliarderzy tracą

W konsekwencji spadków na amerykańskich giełdach straty liczą najbogatsze osoby na świecie. Szef Amazona Jeff Bezos, współzałożyciel Microsoftu Bill Gates i prezes LVMH Bernard Arnault stracili najwięcej.

Według szacunków agencji Bloomberg ich majątek uszczuplił się o około 30 miliardów dolarów. Najwięcej z tego grona, bo 11,9 miliarda dolarów, stracił Bezos.



Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Bloomberg Businessweek (@businessweek) Lut 28, 2020 o 4:00 PST





Elon Musk, 25 na liście najbogatszych, poniósł czwartą największą stratę tygodniową - w wysokości 9 miliardów dolarów. Akcje Tesli zanurkowały, ich wartość w tym tygodniu obniżyła się o ponad jedną czwartą. Dzięki jednak ostremu wzrostowi, jaki obserwowaliśmy na początku roku, majątek Muska jest o 8,8 miliarda dolarów większy niż na początku stycznia. Jest szacowany na 36,3 miliarda dolarów.









Agencja zwróciła uwagę, że około 80 procent miliarderów znajdujących się na liście najbogatszych jest w tym roku na minusie.

Koronawirus

Władze kilkudziesięciu krajów świata walczą kolejną dobę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Do niedzieli zidentyfikowano około 87 tysięcy osób zainfekowanych, prawie trzy tysiące osób zmarły.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą

informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.