Polacy z okazji pierwszej komunii wydadzą co najmniej 4 miliardy złotych - donosi "Rzeczpospolita". W najbliższym okresie najwięcej zarobią sprzedawcy elektroniki, rowerów, biżuterii, a także restauratorzy.

"Komunie wyrastają na trzeci, po Bożym Narodzeniu oraz Wielkanocy, okres handlowego boomu w Polsce. W niektórych kategoriach są nawet jeszcze ważniejsze. Poza sezonem bożonarodzeniowym miesiące kwiecień i maj to drugi najbardziej intensywny okres zakupów sprzętu elektronicznego" - czytamy w "Rz".

Drogie prezenty

Komunia to święto kojarzone z prezentami, a te co roku są coraz droższe. Królują przede wszystkim wszelkiego typu elektroniczne sprzęty i gadżety. Sklepy odnotowują duże zainteresowanie takimi produktami jak tablety, smartfony, laptopy, konsole do gier. Popularnym prezentem w tym roku mogą być też drony.

- W zeszłym roku świetnie sprzedawały się rowery oraz deskorolki elektryczne - w tym roku ofertę wzmacnia szeroki wybór elektrycznych hulajnog i to one właśnie mogą stać się jednym z najbardziej pożądanych prezentów komunijnych - mówi cytowany przez gazetę Michał Mystkowski, rzecznik Media Expert.

Komunie to nie tylko zakupy elektroniki, w czołówce najpopularniejszych prezentów są jeszcze biżuteria czy rowery. "Te ostatnie latami okupywały pozycje lidera komunijnego prezentu marzeń, jednak od dawna ich pozycja słabnie, a wypierane są przez elektroniczne gadżety. Biżuteria trzyma się jednak mocno" - pisze "Rz".

Prezenty to oczywiście nie jedyne wydatki. Wiele rodzin decyduje się na zorganizowanie okolicznościowych przyjęć w restauracjach, co kosztuje co najmniej 100 zł na osobę. Pamiętać trzeba też o strojach dla dzieci i składkach kościelnych czy na komitety rodziców.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Provident Polska wynika, że rodzice dzieci przystępujących do komunii wydadzą średnio ponad 3,6 tys. zł. To nie koniec wydatków, rodzice chrzestni na prezent przeznaczają średnio niemal 1,2 tys. zł, a pozostali goście po ok 600 zł.