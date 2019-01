Ponad pół miliarda euro, czyli prawie 2,5 miliarda złotych, musi zapłacić Mastercard. Amerykańska firma płatnicza została ukarana przez Komisję Europejską za monopolistyczne praktyki.

Dokładnie 570,6 mln euro kary (ok. 2,44 mld zł) dostał Mastercard za ograniczanie konkurencji, sztuczne zawyżanie cen oraz narażanie banków i klientów na zawyżone koszty transakcji - zdecydowała Komisja Europejska. Firma zmuszała otrzymujące płatność banki do korzystania ze stawki macierzystego kraju płatnika, nawet gdy tańsza była dostępna w kraju, gdzie korzystano z karty. Duża sieć handlowa ostrzega przed oszustami Na swojej stronie internetowej Kaufland ostrzega przed podszywającymi się pod si... zobacz więcej »

Łagodniejsza kara

Sytuacja ta miała miejsce przed 2015 r. Wtedy to, po wprowadzeniu nowych zasad legalizacji kart płatniczych UE, Mastercard zaprzestał naliczania dodatkowych opłat.

"Decyzja odnosi się tylko do przeszłych praktyk, które miały miejsce przez ograniczony czas, mniejszy niż dwa lata, i nie wpłynie to na zasady, na jakich obecnie prowadzimy biznes" - napisał Mastercard w oświadczeniu.

Kara dla płatniczego giganta mogła być o 10 proc. wyższa. Przyznanie się do winy oraz współpraca z organami UE przyczyniły się do złagodzenia jej wymiaru.

- Europejscy klienci używają kart płatniczych każdego dnia, czy to kupując jedzenie, ubrania czy robiąc zakupy przez internet. Poprzez ograniczanie handlowcom wyboru w szukaniu lepszych warunków oferowanych przez banki w innych krajach UE, Mastercard sztucznie przyczynił się do zawyżania kosztów korzystania z kart płatniczych, przez co działał na szkodę klientów i detalistów na terenie Unii - powiedziała komisarz Margrethe Vestager.

Mastercard i Visa są największymi firmami obsługującymi karty kredytowe i debetowe w Europie.

Kara nałożona na płatniczego giganta jest jedną z najwyższych, nie może się jednak równać z 4,34 miliarda euro nałożonych na Google w 2018 r. za łamanie unijnych przepisów antymonopolowych.