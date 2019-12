W 2020 roku deklaracje PIT będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Jeśli podatnik złoży swoje zeznanie podatkowe wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie i tak liczony od 15 lutego - informuje we wtorek Ministerstwo Finansów.

"Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 - możesz to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok - możesz go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r." - podaje Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z komunikatem MF deklaracje przesłane przed terminem 15 lutego będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, tłumaczy MF, że nawet jeśli podatnik złoży swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego.

"Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r." - podano.

Ministerstwo podkreśliło, że wszystkie pozostałe zeznania PIT można składać tak jak dotychczas, czyli do 30 kwietnia 2020 r.

Resort poinformował ponadto, że od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT udostępnione zostanie przygotowane dla podatników zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.