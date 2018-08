Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za podatnika roczne zeznanie podatkowe, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Umożliwi to projekt nowelizacji ustawy o PIT, przyjęty we wtorek przez rząd.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, a przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów, przewiduje "kolejne uproszczenia związane z rozliczaniem zeznań podatkowych PIT" - napisało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.



Mniej do kieszeni, więcej na starość. Emerytalna rewolucja ma objąć miliony Polaków Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)... zobacz więcej » Z wypełnionym przez KAS zeznaniem, jak wynika z komunikatu, podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.



"KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci)" - głosi komunikat.

KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników - każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego - wyjaśnia CIR.

Dla kogo?

Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.



"Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym" - informuje CIR.



Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można, według CIR: zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.



Nie tylko "exit tax". Oto lista zmian w podatkach Resort finansów szykuje prawdziwą rewolucję w podatkach. Obejmie ona między inny... zobacz więcej » "W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty" - głosi komunikat.



Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia.



"W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników – osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28" - informuje CIR.



W przypadku dysponowania przez KAS danymi kontaktowymi podatnika (adres e-mail, nr telefonu), podatnik otrzyma wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym - dodaje komunikat. Aplikacja, w której udostępnione zostaną zeznania podatkowe, będzie zapewniała nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego.

Dwa kliknięcia

"Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i niekorzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć" - informuje komunikat.



"Równocześnie – w każdym przypadku – podatnik będzie mógł sprawdzić swój e-PIT, zmienić go, uzupełnić o ulgi, darowizny, czy wskazać lub zmienić OPP, na rzecz której chce przekazać 1 proc. podatku należnego. Podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanej nowej formy rozliczenia, będą mogli nadal składać do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe w formie papierowej albo elektronicznej" - dodaje CIR.