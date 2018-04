Niemieckie miasto Trewir z okazji zbliżającej się 200. rocznicy urodzin Karola Marksa, która przypada na 5 maja tego roku, sprzedaje pamiątkowe banknoty o nominale zero euro z podobizną filozofa i autora "Kapitału".

O ile w naszym kraju Marks budzi kontrowersje ze względu na danie teoretycznych podwalin pod ideologię komunistyczną, to w krajach Zachodu jest znany przede wszystkim z celnej krytyki kapitalizmu.

Dlatego na Zachodzie nikogo nie dziwi, że niemieckie miasto Trewir, gdzie Karol Marks przyszedł na świat 5 maja 1818 roku świętuje urodziny wybitnego filozofa, a jego wizerunek wykorzystuje do promocji.



Jedną z jej form są właśnie banknoty z podobizną Marksa o nominale zero euro. Mimo, że teoretycznie nie mają one wartości, to sprzedawane są po trzy euro a zainteresowanie nimi jest tak duże, że miasto nie nadąża z ich drukiem.

Pierwsze 5 tysięcy kolekcjonerskich banknotów rozeszło się w jeden dzień, więc miasto zapowiedziało dodruk kolejnych 20 tysięcy sztuk.

Karol Marks

Marks filozofem, socjologiem i historykiem. Pisał o ideach związanych z walką klas i wartością pracy. Był też krytykiem kapitalizmu.



Marks miał też sprecyzowane poglądy w sprawie Polski, której niepodległość w pełni popierał. Uważał Polskę za zaporę dla rosyjskiego imperializmu dążącego do dominacji w Europie. Krytykował także brak pomocy dla Polski ze strony mocarstw, który mógł w jego ocenie osłabić opór wobec Rosji.