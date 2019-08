Czy ministerstwo finansów szykuje działania zmierzające do zaniechania produkcji monet o najniższych nominałach a także wycofywania ich z obiegu? - o to pytali posłowie w trzech interpelacjach skierowanych do resortu. Na dwie z nich odpowiedzi udzielił wiceminister Piotr Nowak.

Na kwestię monet o najniższych nominałach zwrócili uwagę Jarosław Gonciarz (PiS), Paweł Pudłowski (PO-KO) i grupa posłów: Maciej Masłowski (Kukiz'15), Paweł Skutecki (Konfederacja), Paweł Szramka (Kukiz'15), Jarosław Sachajko (Kukiz'15), Józef Brynkus (Kukiz'15).

"Szacuje się, że wartość monet jedno i dwugroszowych, będących obecnie w obiegu, wynosi łącznie ponad 10 mld złotych, przy czym koszt ich produkcji przewyższa samą nominalną wartość każdej z monet" - napisał poseł Jarosław Gonciarz.

"Powyższy fakt nie umyka również zainteresowaniu wyborców, którzy zwracają mi uwagę, że jedno i dwugroszówki nie są preferowanymi przez nich środkami płatniczymi, głównie ze względu na fizyczne obciążenie portfela" - dodał.

Posłowie zwracali w interpelacjach uwagę, że są kraje, które zrezygnowały z wprowadzania do obiegu monet o niższych nominałach. Jak wyjaśniali, zrobiły to Belgia, Czechy, Dania, Holandia, Izrael, Rosja czy Szwecja. Stąd pytanie, czy podobne działania planują także polskie władze. Polski banknot "żyje" rok Wartość banknotów w obiegu wzrosła do 222,9 miliarda złotych w drugim kwartale t... zobacz więcej »

Odpowiedź MF

Na razie na zmiany jednak się nie zanosi. "Zarówno Ministerstwo Finansów jak i NBP, który jest ustawowo zobowiązany do organizowania gospodarki znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadzą obecnie prac w zakresie wycofania z obiegu (...) monet o najniższej wartości nominalnej" - napisał w odpowiedzi na interpelację Jarosława Gonciarza wiceszef resortu finansów Piotr Nowak.

Jak podkreślił, "już w 2014 r. NBP w sposób istotny ograniczył koszty emisji monet powszechnego obiegu o najniższej wartości nominalnej". Wiceminister wyjaśnił, że wcześniej monety były produkowane z mosiądzu manganowego, a teraz są z tańszej stali powlekanej mosiądzem.

"Obecnie NBP prowadzi prace przygotowawcze i planuje zmianę stopu także w odniesieniu do kolejnych monet powszechnego obiegu tj. o wartości nominalnej 10 gr, 20 gr, 50 gr i 1 zł" - poinformował wiceminister Nowak.

"Decyzja w tym zakresie podjęta zostanie w najbliższym czasie" - dodał.

