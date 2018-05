Jeden przelew zamiast kilku. ZUS chwali się wpływami z e-składki

W połowie maja przekroczyliśmy kwotę ponad 100 miliardów złotych we wpływach w ramach e-składki - poinformowała prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska. W jej ocenie, wprowadzenie e-składki uporządkowało system wpłat i "poprawiło dyscyplinę płatników".

Od 1 stycznia przedsiębiorcy korzystają z e-składki, czyli jednego zwykłego przelewu na indywidualny rachunek zamiast trzech lub czterech (wraz z wpłatami na Fundusz Emerytur Pomostowych) osobnych wpłat na poszczególne fundusze. Kwotę przelewu ZUS automatycznie rozksięgowuje na odpowiednie ubezpieczenia i fundusze.

Lepszy wynik