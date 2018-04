Odtwórz: Sikorski: to nie były nagrody, to był system drugich pensji

Sprawa wynagradzania władzy jest postawiona na głowie i dużo jest tu populizmu - powiedział w środę wiceminister kultury Jarosław Sellin. Prezydent średniego miasta w Polsce zarabia więcej niż prezydent Rzeczpospolitej; to nie jest zbyt normalne - ocenił.

Wiceszef MKiDN pytany w radiowej "Jedynce" o kwestię nagród przyznawanych ministrom w rządzie PiS podkreślił, iż to, że "prezydent średniego miasta w Polsce zarabia więcej niż prezydent Rzeczpospolitej albo, że minister zarabia dużo mniej niż kilku podległych mu dyrektorów departamentów lub instytucji, nie jest zbyt normalne".

"Dużo populizmu"

Nagrody od premier Szydło także w 2016 roku. Podano ich wysokość Od 8 000 do 33 000 złotych brutto - nagrody takiej wysokości dostali w 2016 roku... zobacz więcej » Sellin stwierdził, że zgadza się z poglądami, głoszonymi w jego "środowisku politycznym". - Prezes Kaczyński często o tym mówił, że można przegrać z samym sobą i trzeba na to uważać - przypomniał wypowiedź lidera PiS.



- Jesteśmy przede wszystkim oceniani w kategoriach moralnych - podkreślił Sellin.



Jednak według wiceministra "sprawa wynagradzania władzy jest postawiona na głowie i dużo jest tu populizmu. Jeśli ktoś jest politykiem albo dziennikarzem, który to obserwuje i uważa inaczej, to jest hipokrytą".



Wiceminister kultury zwrócił uwagę, że takie sytuacje obserwowane są przez tabloidy. - Rozumiem, że ludzi to denerwuje, że pojawia się jakaś pazerność - mówił Sellin.

Jakie nagrody?

W grudniu ubiegłego roku poseł PO Krzysztof Brejza zwrócił się z interpelacją ws. nagród przyznanych członkom Rady Ministrów. W odpowiedzi wiceszef Kancelarii Premiera Paweł Szrot zamieścił tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 r. Wynika z niej, że nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów (od 65 100 zł rocznie do 82 100 zł), 12 ministrów w KPRM (od 36 900 zł rocznie do 59 400 zł) oraz b. premier Beata Szydło (65 100 zł).