Odtwórz: Stolica luksusu nie tylko dla milionerów. Co musisz wiedzieć o podróży do Monako

O siedmiocyfrowej sumie na koncie marzy większość z nas, ale tylko nielicznym udaje się zrealizować ten cel. Oto siedem sposobów na dołączenie do grona milionerów.

Jak radzi Tomasz Wyduła z Credit Agricole, na początku trzeba ustalić horyzont czasowy, w jakim planujemy zebrać kwotę, która nas interesuje. Jest to proces czasochłonny, także okres 15 lat dobrze pasuje do rozważań.

Sposobów na pomnożenie bogactwa jest wiele: granie na giełdzie, zakup obligacji, inwestowanie w nieruchomości itp. Jeśli nie jesteśmy osobami z doświadczeniem na rynku finansowym, na początek warto rozważyć lokaty bankowe ze stałym oprocentowaniem 2 proc. rocznie (kapitalizacja miesięczna).

1. Cierpliwość popłaca

Jeśli akurat mamy do zagospodarowania dużą sumę pieniędzy, wystarczy umieścić ją na lokacie i spokojnie czekać, aż osiągniemy siedmiocyfrowy wynik.

Słynna kawiarka może zniknąć z rynku Od dziesięcioleci miliony Włochów w kraju i za granicą rozpoczynają poranek, cze... zobacz więcej » Metoda dość prosta, niemniej jest jeden istotny szczegół: aby za 15 lat osiągnąć status milionera, już dziś powinniśmy zainwestować około 750 tysięcy złotych. Na szczęście nie jest to jedyny sposób.

2: Grosz do grosza

Inna metoda to podstawa wszelkiego oszczędzania: comiesięczne odkładanie określonej sumy pieniędzy, aż osiągniemy kwotę, która nas satysfakcjonuje.

Jak wylicza Tomasz Wyłuda, żeby uzyskać milion złotych, co miesiąc powinniśmy odkładać 4,8 tys. złotych. Kwota dość znacząca, nawet niewyobrażalna dla niektórych, biorąc pod uwagę codzienne wydatki.

3. Giełda

Lokaty mają to do siebie, że są bezpieczne, ale jednocześnie zarobek na nich wymaga czasu. Chcąc osiągnąć status milionera, musimy rozważyć nieco agresywniejsze metody inwestowania, np. akcje.

Można inwestować samemu lub powierzyć swoje pieniądze funduszom inwestycyjnym. Powierzenie tym ostatnim naszych pieniędzy łączy się jednak z opłatami w wysokości od 0,5 do 4 proc. rocznie.

Analityk Credit Agricole jako założenie przyjął roczną stopę zwrotu z funduszy inwestycyjnych w wysokości 11 proc. Co jednak w niektórych warunkach rynkowych może być zbyt optymistyczne. Aby po 15 latach cieszyć się "bańką", trzeba na początku wyłożyć 211 tys. złotych.

4. Systematyka

Powolne, lecz systematyczne budowanie bogactwa, jest znacznie bardziej dostępnym sposobem od jednorazowej wpłaty znacznej sumy. Aby w 15 lat uzbierać milion złotych przy pomocy inwestycji w akcje - przy tym samym założeniu 11 proc. stopy zwrotu - powinniśmy miesięcznie przeznaczać na to 2310 złotych.

David Beckham sprzedaje dom w Beverly Hills. Może sporo zarobić Były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Victorią sprzedają s... zobacz więcej » Jest to kwota dużo bardziej przystępna od poprzednich, niemniej w sytuacji, gdy najczęstsze wynagrodzenie w Polsce wynosi 2074,03 złotego (około 1500 złotych na rękę), trzeba poszukać sposobów mniej inwazyjnych dla naszego portfela.

5. Próg startowy

Wynagrodzenie zazwyczaj rośnie, co daje nam szansę na systematyczne zwiększanie kwoty, którą przeznaczymy na gromadzenie bogactwa. Co również ważne, zdolność do oszczędzania zwiększa się dużo szybciej niż wzrost wynagrodzenia, wobec czego comiesięczne podwyższanie kwoty przeznaczanej na oszczędności nie jest zbyt uciążliwe.

Zakładając 15-letni okres, w którym chcemy się wzbogacić, musimy rozpocząć inwestowanie od sumy 1050 złotych, którą będziemy co miesiąc zwiększać o 1 proc.

6. Solidna podstawa

Jeśli mamy możliwość połączenia poprzedniej metody z większą sumą pieniędzy, to warto rozważyć ten sposób.

Osiągnięcie miliona złotych tą metodą oznacza konieczność jednorazowej wpłaty 100 tys. złotych i comiesięcznego odkładania 1250 złotych.

7. Wzrost miesiąc po miesiącu

Bardzo zdeterminowane osoby zaczynające jednakże z niskiego pułapu, mogą pokusić się o wpłatę 10 tys. złotych jako podstawę i co miesiąc odkładać dużo mniejszą sumę - 350 złotych. Niemniej głównym założeniem tej strategii jest szybkie zwiększanie składki oszczędnościowej o 2 proc. co miesiąc, czyli np. w kolejnym okresie wpłacimy 357 złotych itd.

Budowanie bogactwa jest procesem czasochłonnym oraz wymaga nieustannej czujności. Zmieniająca się sytuacja na rynkach, regulacje prawne, ukryte opłaty, podatki, te wszystkie niebezpieczeństwa musimy mieć na uwadze wyruszając w drogę ku milionowi.

Nie jest ona ani łatwa, ani krótka, niemniej odpowiednia determinacja pozwoli nam przez nią przejść.