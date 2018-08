Wyższe oprocentowanie depozytów lub niższe opłaty za usługi bankowe – na takie korzyści mogą liczyć beneficjenci programu Rodzina 500 plus. Atrakcyjne dodatki stają się jednak rzadkością w ofercie banków - wynika z analizy Open Finance.

1 sierpnia urzędy gmin zaczęły przyjmować papierowe wnioski o wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500 plus. Dokumenty w formie elektronicznej przyjmowane były już w lipcu z czego skorzystało około miliona beneficjentów. Pomagała w tym większość banków komercyjnych, które w ramach bankowości internetowej udostępniają do wypełnienia wnioski o dopłaty. Chcesz nadal dostawać 500 plus? Minister przypomina o obowiązku W październiku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, dlatego, aby nadal otrzymywa... zobacz więcej »

- To duże ułatwienie, bo formalności można załatwić nie wychodząc z domu, ale banki nie robią tego charytatywnie. Chcą zarobić obracając miliardami złotych, które co miesiąc spływają na konta beneficjentów 500 plus - mówi Bartosz Turek, analityk Open Finance i dodaje, że część banków podjęła walkę o względy tej grupy osób.

Walka o klientów

- Jedni dają rabaty, inni kuszą promocyjnym oprocentowaniem produktów oszczędnościowych - mówi Bartosz Turek i dodaje: - Jednak w tym roku próżno szukać banków, które za przelewanie świadczenia na konto wypłacałyby bonus pieniężny. Rok temu na taki krok zdecydowały się BGŻ BNP Paribas i Nest Bank. Ten drugi wypłacał nawet dodatkowe 200 złotych w skali roku. Tym razem próżno szukać takiej promocji, choć beneficjenci programu 500 plus mogą znaleźć w Nest Banku promocyjne konta oszczędnościowe z bonusem za regularne wpływy lub ofertę wyższego oprocentowania oszczędności (do 4 proc.) - wyjaśnia Turek i zauważa, że nie jest to oferta dedykowana stricte dla beneficjentów programu, ale dla wszystkich klientów.

- Podobnie działa Credit Agricole, który dla wszystkich chętnych stworzył system długoterminowego oszczędzania z premią (około 1100 złotych minus podatek) za regularne wpłaty - dodaje analityk.

Wyższy procent

Z analizy Open Finance wynika, że w tym roku największą gratyfikację (przygotowaną stricte dla beneficjentów 500 plus) oferuje Bank BOŚ. Proponuje on bezpłatny ROR z oprocentowaniem na poziomie 2 proc. od kwoty do 3 tys. zł (standardowo rachunek taki jest nieoprocentowany). Do tego beneficjenci programu mogą liczyć na preferencyjne oprocentowanie (wyższe o 0,2 pkt. proc.) na rachunku oszczędnościowym. Stawka 2,2 proc. obowiązuje w przypadku kwoty do 50 tys. zł.



- Oferta jest wyraźnie lepsza niż standardowa, a ponadto lepsza niż średnia rynkowa. Przeciętne oprocentowanie depozytów bankowych wynosi bowiem wg NBP 1,62 proc. To oznacza, że wykorzystanie propozycji Banku BOŚ do cna daje w ciągu roku zarobić maksymalnie ponad 244 złote więcej niż średnia rynkowa, a także prawie 130 złotych więcej niż wynika z oferty BOŚ Banku kierowanej do osób niebędących beneficjentami programu 500 proc. Mówimy już tu oczywiście o kwotach po opodatkowaniu - wyjaśnia Turek.

Gdzie jeszcze?

Na ofertę lepszą niż standardowa mogą też liczyć beneficjenci programu udający się do Banku Pocztowego. Na specjalnym koncie instytucja ta podnosi oprocentowanie z 0,4 proc. do 3 proc. w skali roku. Na taki procent można ulokować maksymalnie 10 tys. zł. Jeśli w kolejnych miesiącach promocyjne oprocentowanie się nie zmieni (dotychczas bank regularnie przedłużał promocję), to wykorzystanie propozycji Pocztowego do cna mogłoby dać w ciągu roku zarobić maksymalnie niecałe 112 złotych dodatkowych odsetek po opodatkowaniu – w porównaniu do średniej oferty rynkowej, a także prawie 80 złotych więcej niż wynika z oferty Banku Pocztowego kierowanej do osób, które nie otrzymują regularnie przelewów z tytułu 500 plus. Trzy miliony dzieci bez prawa do 500 plus. Ministerstwo rodziny pokazuje dane 3,2 miliona dzieci w Polsce nie ma prawa do 500 plus – tak wynika z odpowiedzi w... zobacz więcej »

- Ktoś, kto dostaje świadczenie wychowawcze może też zainteresować się ofertą banku PKO. Ten skupia się raczej na tym, aby beneficjentom 500 plus ograniczyć koszty korzystania ze swoich produktów. Mogą oni liczyć na bezpłatne konto i kartę. Żeby uniknąć opłat trzeba wydać kartą 200 zł miesięcznie. W przeciwnym przypadku zapłacimy za jej posiadanie 1,9 zł. To i tak lepsza oferta niż kierowana do pozostałych klientów. Ci nie korzystając aktywnie z karty musieliby zapłacić 6,9 zł miesięcznie. Uniknąć tej opłaty można wydając co miesiąc kartą 300 zł - wyjaśnił Turek.

Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody rodziców. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli ich dochód nie przekracza 800 zł na osobę. W tegorocznym budżecie na program zarezerwowano około 24,5 mld złotych.

Elektroniczny wniosek o świadczenie w ramach programu można złożyć m.in. za pomocą bankowości elektronicznej ponad 20 banków. Wśród nich jest m.in. PKO BP, Alior Bank, mBank, BZ WBK, czy BOŚ Bank.