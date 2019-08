ING Bank Śląski od 20 sierpnia wprowadza dodatkowe potwierdzenie logowania oraz operacji wykonywanych w bankowości internetowej i aplikacji na telefon.

Wprowadzenie tak zwanego silnego uwierzytelniania wynika ze zmian w przepisach. Od 14 września wejdzie w życie rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej dotyczące regulacyjnych standardów technicznych, by zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie.

ING wprowadza zmiany

Większość banków zmiany wprowadza już wcześniej. Przedstawiciele ING Banku Śląskiego poinformowali, że od najbliższego wtorku w trakcie logowania do bankowości internetowej Moje ING klienci mogą być proszeni o wpisanie kodu autoryzacyjnego z SMS-a.

Trzeba być zatem przygotowanym na to, że logowanie może przebiegać na dwa sposoby: login i hasło maskowane (pięć wybranych znaków) bądź login, hasło maskowane (pięć wybranych znaków) i kod SMS.

Zmiany dotyczą także logowania do aplikacji na telefon. Jak wskazano, logowanie do aplikacji Moje ING mobile może przebiegać na trzy sposoby:



- tylko PIN do aplikacji,

- tylko identyfikator biometryczny – odcisk palca lub face ID,

- identyfikator biometryczny i PIN do aplikacji.

W przypadku wykonywania na przykład przelewów w aplikacji mobilnej, również bank może poprosić klientów o dodatkową autoryzację: kodem SMS lub PIN-em do aplikacji.



"Za każdym razem, gdy będziesz się logować lub zlecać dyspozycje w aplikacji, nasz system bezpieczeństwa błyskawicznie przeanalizuje sytuację i dobierze odpowiedni sposób autoryzacji. Oceni też, czy dodatkowa autoryzacja jest potrzebna" - wskazano w komunikacie.

Przedstawiciele banku radzą klientom, by upewnili się, że ich numer do autoryzacji jest aktualny. "Najlepiej zrób to teraz w aplikacji lub bankowości - zaloguj się i sprawdź, lub przyjdź do dowolnego oddziału naszego banku" - wskazano.

Inne banki

ING Bank Śląski nie jest jedynym bankiem, który wprowadza zmiany w związku z nowymi przepisami. W środę stare metody autoryzacji wycofał Bank Pekao. Oznacza to, że klienci nie mogą już korzystać z: kart kodów jednorazowych, aplikacji PekaoToken, token w postaci osobnego urządzenia.

Ponadto, Bank Ochrony Środowiska od 14 września planuje wprowadzić zupełnie nowy serwis internetowy. Tak przynajmniej wynika z komunikatu zmieszczonego na stronie banku. Nowy będzie umożliwiał korzystanie z nowej metody autoryzacji – autoryzacji mobilnej z wykorzystaniem tokena mobilnego. Funkcjonujące obecnie tokeny zostaną wycofane. Klienci będą mogli dokonywać autoryzacji kodem SMS.

Także Getin Noble Bank od 14 września wycofuje z użycia tokeny oraz karty Display (z interaktywnym wyświetlaczem). Zamiast tego wprowadzone zostanie dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą SMS-a.

Również w Euro Banku oprócz hasła i loginu potrzebny będzie token, hasło wysłane SMS-em lub autoryzacja w mobilnej aplikacji. Dla bezpieczeństwa bank skróci także sesje w swoim serwisie online i w aplikacji mobilnej do 5 minut.