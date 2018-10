Co stoi za wzrostem cen energii?

Co stoi za wzrostem cen energii?

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku wzrosły o 1,9 procenta rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej GUS podał w szacunku flash, że we wrześniu ceny rok do roku wzrosły o 1,8 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosły o 0,2 proc.



Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes jeszcze przed publikacją szacunku flash prognozowali, że inflacji CPI w ubiegłym miesiącu wzrosła rdr o 1,9 proc., a mdm o 0,2 proc.

Co zdrożało, co potaniało?

We wrześniu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,7 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 2,4 proc.).

Niższe ceny odnotowano z kolei m.in. w zakresie łączności (o 2,3 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,9 proc.).

W porównaniu z wrześniem 2017 roku więcej płacimy m.in. za transport (o 7 proc.), żywność (o 2,3 proc.) i mieszkanie (o 2 proc.).

Natomiast mniej płacimy za łączność (o 3,6 proc.) oraz odzież i obuwie (o 3,3 proc.)

Rzadki przypadek

"Choć zdarza się rzadko, to jednak się zdarza. GUS zrewidował w górę szacunek inflacji flash z 1,8 proc. do 1,9 proc. rdr. To szósty przypadek rewizji w ogóle w trzyletniej historii badania flash" - napisali w komentarzu analitycy mBanku.

Według nich kolejny miesiąc przyniesie prawdopodobnie stabilizację inflacji, w czym spory udział będzie miał wzrost cen paliw.