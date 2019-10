To ma być prawdziwa rewolucja dla podatników. Można już wygenerować i sprawdzić indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek, który od 1 stycznia 2020 roku będzie służył do wpłat PIT, CIT i VAT.

Swój numer mikrorachunku można sprawdzić w uruchomionym właśnie generatorze, dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie - to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Mikrorachunek, oprócz identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

"24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, w każdym momencie będzie możliwe sprawdzenie i wygenerowanie swojego rachunku podatkowego" - poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch.

Należy pamiętać, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat będą realizowane na dotychczasowych zasadach, na zwykłych rachunek bankowy podatnika.

Sprawdź swój mikrorachunek podatkowy

Jak wyjaśniał wcześniej w TVN24 BiS ekspert podatkowy Grzegorz Baran, wspólnik Kancelarii Baran & Pluta, przeciętny podatnik PIT różnicę odczuje w sytuacji, gdy ma niedopłatę w rocznym rozliczeniu.

Z punktu widzenia pracodawcy sytuacja wygląda następująco: będzie wpłacał zbiorczą kwotę zaliczek na PIT za wszystkich swoich pracowników jako płatnik.



Pracodawca, tak jak dotychczas, będzie wpłacał zbiorczą kwotę zaliczek na #PIT za wszystkich swoich pracowników jako płatnik.

Wpłacać będzie na swój #mikrorachunek podatkowy a nie na #mikrorachunek podatkowy swoich pracowników. pic.twitter.com/ldnQEzLE4z — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) August 9, 2019





Prostszy system

Według Jerzego Kwiecińskiego wprowadzenie mikrorachunku podatkowego należy traktować jak swego rodzaju rewolucję.

- To będzie naprawdę duże uproszczenie - mówił minister w środę.

- Zaczynamy na razie od najważniejszych, od PIT-u, CIT-u i VAT-u. Później ten mikrorachunek będzie rozszerzony na wszystkie zobowiązania podatkowe państwa - poinformował Kwieciński. Dodał, że rozwiązanie to będzie bardzo użyteczne, będzie można z niego korzystać za pośrednictwem wszystkich urządzeń elektronicznych, także mobilnych np. smartfonów.

Minister finansów, inwestycji i rozwoju podkreślił, że obecny system płatności podatków (na rachunki urzędów skarbowych) będzie jeszcze obowiązywał do końca tego roku, a nowy zastąpi go 1 stycznia 2020 r. - Ten system nie będzie zależny od miejsca zamieszkania, będzie przywiązany do danej osoby, będzie bardzo prosty - uzupełnił minister.

Uwaga na oszustów

Rząd myśli o nowym podatku. Branża: szok i wielkie zaniepokojenie To dla nas wszystkich szok i wielkie zaniepokojenie - tak o informacjach w spraw... zobacz więcej »

Ministerstwo apeluje, by nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Według resortu mogą być one próbą wyłudzenia. - Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r. - poinformowano.



Resort zaznacza, że dzięki mikrorachunkowi podatkowemu będzie można w wygodny i prosty sposób zapłacić PIT, CIT i VAT. Nie trzeba będzie już wybierać oddzielnych rachunków. Będzie można szybko sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie.



"Jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym. Nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto. Mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach" - dodano.