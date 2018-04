Dziewięć procent - tyle już niedługo ma wynosić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) dla małych i średnich firm w Polsce. Choć główna stawka byłaby najniższą w Europie, to w innych krajach stosuje się wyjątki pozwalające płacić najmniejszym firmom jeszcze niższy podatek. Tak jest choćby na Litwie.

Obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9 procent zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę podczas konwencji konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Taka zmiana oznaczałaby, że Polska miałaby najniższą główną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w Europie. Razem z Czarnogórą i Węgrami, gdzie CIT również wynosi 9 procent.

Jak w Europie?

Niską stawkę CIT w Europie ma także Macedonia, Kosowo, Bułgaria oraz Bośnia i Hercegowina - po 10 procent. W Mołdawii jest to 12 procent, zaś Liechtensteinie, Irlandii i na Cyprze - po 12,5 procent.

Stosunkowo niski CIT, 15 procent, obowiązuje również w Serbii, na Litwie, Łotwie, a także w Albanii. Na Ukrainie jest to 18 procent, zaś w Czechach i Słowenii - po 19 procent. Nieco wyższa stawka obowiązuje na Słowacji i wynosi 21 procent.

Stawki CIT są z reguły dużo wyższe także w krajach Zachodu.

W Belgii jest to 29 procent, we Francji 33,30 procent, zaś w Holandii, Hiszpanii i Austrii - po 25 procent. W Niemczech jest to 15 procent, a Wielkiej Brytanii - 19 procent.



Niższe stawki dla najmniejszych

Wymienione stawki są głównymi stawkami podatkowymi CIT. Należy pamiętać, że część krajów stosuje niższe stawki podatkowe w odniesieniu do mniejszych firm charakteryzujących się niższymi przychodami.

Podobna sytuacja jest we Francji, gdzie CIT w przypadku dochodu uzyskanego ze sprzedaży lub licencji na patenty lub wynalazki podlega opodatkowaniu w wysokości 15 procent.

Jakie oszczędności?

Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, zwróciła uwagę, że choć obniżka CIT do 9 procent brzmi dobrze, to skorzystają z niej tylko ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą jako spółki prawa handlowego, czyli około 12 procent małych i średnich firm.

Zmiany mogą zatem objąć około 400 tysięcy podmiotów.

- Prawie 90 procent sektora małych i średnich przedsiębiorców to PIT-owcy, a tych obniżka nie obejmie - powiedziała ekspertka. Dodała, że efektem tej zmiany może być jednak zmiana formy działalności gospodarczej przez niektórych przedsiębiorców i przekształcenie jej w spółkę, co może być korzystne dla gospodarki. Tym bardziej, dodała, że resort przedsiębiorczości i technologii pracuje nad koncepcją "prostej spółki akcyjnej".



- Jeśli coraz więcej firm będzie zmieniało formę prawną, to jest plus, ale na dzień dzisiejszy ta propozycja nie ma znaczenia dla sektora przedsiębiorczości - komentowała Starczewska-Krzysztoszek.

Od kiedy

Premier Morawiecki nie powiedział w sobotę od kiedy miałaby obowiązywać niższa stawka CIT. Zdaniem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zmiany wejdą w życie od początku 2019 roku.

- Jeśli chodzi o obniżkę stawki podatkowej, na moją wiedzę, to powinno ruszyć od nowego roku. Zmiany podatkowe to zmiany, które wchodzą zazwyczaj w życie od nowego roku podatkowego - powiedział w poniedziałek w Polskim Radiu Jacek Sasin.