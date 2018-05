Polska znalazła się dopiero na 23. miejscu w całej Unii Europejskiej pod względem inwestycji w relacji do Produktu Krajowego Brutto. W przypadku naszego kraju ten wskaźnik w 2017 roku wyniósł 17,7 procent - wynika z najnowszych danych Eurostatu. Liderem są Czechy, których inwestycje przekroczyły jedną czwartą całego PKB.

Jak podał europejski urząd statystyczny, w 2017 roku inwestycje zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego w państwach członkowskich wyniosły łącznie prawie 3,1 biliona euro przy całym PKB Unii Europejskiej wynoszącym 15,3 biliona euro. Połowa inwestycji dotyczyła sektora budownictwa (31 procent) oraz produktów własności intelektualnej (19 procent).

Ogółem całkowita wartość inwestycji w ubiegłym roku wyniosła 20,1 procent PKB. Dla porównania w 2007 roku, czyli tuż przed kryzysem gospodarczym, było to 22,4 procent. Oznacza to zatem spadek o 2,3 punktu procentowego.

Ogółem całkowita wartość inwestycji w ubiegłym roku wyniosła 20,1 procent PKB. Dla porównania w 2007 roku, czyli tuż przed kryzysem gospodarczym, było to 22,4 procent. Oznacza to zatem spadek o 2,3 punktu procentowego.

Eurostat poinformował, że spadek inwestycji w relacji do PKB jest jeszcze bardziej widoczny w przypadku samej strefy euro. Wskaźnik spadł z 23,2 procent w 2007 roku do poziomu 20,5 procent w 2017 roku, co oznacza zniżkę o 2,7 punktu procentowego.

Polska daleko

Wśród państw członkowskich w 2017 roku inwestycje stanowiły około jednej czwartej PKB w Czechach (25,2 procent) i Szwecji (24,9 procent). Wysoko w rankingu znalazły się także Estonia (23,7 procent), Austria (23,5 procent), Irlandia (23,4 procent), Belgia (23,3 procent), Rumunia i Finlandia (po 22,6 procent) oraz Francja (22,4 procent).

Na drugim końcu zestawienia znalazły się Grecja (12,6 procent), Portugalia (16,2 procent), Wielka Brytania (16,9 procent), Luksemburg (17,0 procent), Włochy (17,5 procent) i Polska (17,7 procent).









Jak wynika z danych Eurostatu, w latach 2007-2017 stosunek inwestycji do PKB zmniejszył się w 24 z 28 państw UE.

W ciągu dekady największe spadki zanotowano na Łotwie - o 16,5 punktu procentowego i w Grecji - o 13,4 punktu procentowego. Znacząca obniżka miała również miejsce w Estonii o 12,9 punktu procentowego, czy Rumunii - o 12,5 punktu procentowego.

Natomiast wskaźnik ten nieznacznie wzrósł w tym czasie w Szwecji, Austrii, Niemczech i Belgii.

W przypadku Polski wskaźnik inwestycji do PKB spadł o 4,8 punktu procentowego, z 22,5 procent w 2007 roku do 17,7 procent w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że pod koniec stycznia 2016 roku ówczesny wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiadał, że rząd chce zwiększyć udział inwestycji w PKB do 25 procent.



- Jak popatrzymy na poziom inwestycji w ramach naszego PKB, to widzimy, że przez ostatnie ponad 20 lat coś było nie tak z naszą równowagą. Mamy cały czas za niski poziom inwestycji do PKB, około 19 proc. (...). Powinniśmy dążyć do 25 proc. To jest pierwszy element naszego planu gospodarczego – podkreślił wówczas Morawiecki.