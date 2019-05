Co może kupić zwycięzca loterii Eurojackpot?

Ponad 193 miliony złotych - taką kwotę w loterii Eurojackpot wygrał w piątek szczęśliwiec z Polski. Po odliczeniu podatku zostaną 174 miliony złotych. Sprawdzamy, co można za to kupić?

Piątkowe losowanie loterii Eurojackpot okazało się szczęśliwe dla gracza z Polski. Maksymalna kumulacja osiągnęła 90 mln euro (prawie 390 mln zł). Polak podzieli się jednak wygraną z graczem z Niemiec i po odliczeniu podatku otrzyma ok. 174 mln zł. Podpowiadamy, co można kupić za taką sumę.

1. Najdroższy samochód na świecie

Bugatti La Voiture Noire to najdroższy samochód na świecie - jego cena to 72 mln zł. Niektórzy pewnie stwierdzą, że tyle pieniędzy za cztery kółka to lekka przesada. Przecież Ferrari Portofino kosztuje jedynie 1,5 mln zł. Zwycięzca loterii mógłby sobie pozwolić na 116 aut spod znaku czarnego konia.

Źródło: mat. prasowe Bugatti La Voiture Noire

2. Luksusowy jacht

Za około 20 mln zł można stać się właścicielem luksusowego jachtu, np. jednostki "Mykonos". Wygrana z loterii pokryje koszt ośmiu 30-metrowych statków tego typu.

Źródło: worthavenueyachts.com Jacht Mykonos jest do kupienia za około 20 mln zł

3. Najdroższe mieszkanie w Polsce

Mieszkanie w Warszawie to niebagatelny wydatek. Za 300-metrowy apartament w Rezydencji Foksal w centrum stolicy zapłacono w ub. roku prawie 13 mln zł. To najdroższe mieszkanie sprzedane w Polsce. Za 174 mln zł można sobie pozwolić na 13 takich lokali.

Źródło: CC BY SA Wikipedia / Maciej Kruger Rezydencja Foksal w Warszawie

4. Najdroższy obraz w Polsce

Co jeszcze można kupić za największą wygraną na loterii w Polsce? Przynajmniej 41 obrazów Wojciecha Fangora. "M 39" tego artysty został sprzedany pod koniec ub.roku za 4 mln 720 tys. zł. Była to najwyższa suma uzyskana za jedno dzieło sztuki na aukcji w Polsce.

Źródło: DESA "M 39" Autor: Wojciech Fangor

5. Królewski samolot

Dzięki pieniądzom z loterii Eurojackpot można zacząć podróżować jak król. Na przykład jak król Jordanii Abdullah II ibn Hussein. Jego Airbus A318-112 Elite kosztował w 2009 roku około 50 milionów dolarów. Teraz tego typu jednostka kosztuje kilka milionów mniej.

W podobnej cenie można też kupić np. Gulfstreama G650. Kilkuletnie samoloty tego typu kosztują niecałe 50 mln dolarów. Posiadaczem takiej maszyny jest np. piłkarz Juventusu Turyn Cristiano Ronaldo.

Źródło: Aldo Bidini GNU Wikipedia Airbus A318-112 Elite

6. Loty w kosmos

Z takimi pieniędzmi nie musimy się jednak ograniczać tylko do Ziemi. Lot w kosmos ma według szefa Amazona Jeffa Bezosa kosztować od 200 do 300 tysięcy dolarów (od 764 tys. zł do 1,15 mln zł). Zatem za wygraną z Eurojackpot będzie można sobie pozwolić na przynajmniej 150 podróży w przestrzeń kosmiczną (lub 150 biletów na rodziny i znajomych).

Z kolei szef SpaceX Elon Musk chciałby skolonizować Marsa. Według niego, przeprowadzka na Czerwoną Planetę będzie kosztowała poniżej pół miliona dolarów (mniej niż 1,92 mln zł). To będzie lot w jedną stronę, więc jeśli fortuna się rozejdzie, to może warto sobie zostawić te ostatnie dwa miliony złotych, by wybrać się w podróż życia.

Źródło: NASA Mars

7. Drużynę piłkarską

A co, jeśli pieniądze z loterii szczęśliwiec chciałby przeznaczyć na zakup drużyny piłkarskiej? Spokojnie mógłby sobie kupić niejedną. Ale jeżeli mierzyłby w mistrzostwo Polski musiałby się liczyć z wydatkiem co najmniej 37,35 mln euro (ok. 160 mln zł). Tyle wg portalu Transfermarkt wynosi wartość rynkowa piłkarzy obecnego mistrza - Legii Warszawa.

Źródło: Shutterstock Mistrz Polski w piłkę nożną z 2018 roku

8. Stadion

Wybudowanie stadionu to spory wydatek, więc tutaj możliwości zwycięzcy loterii Eurojackpot są trochę ograniczone. Nie mógłby sobie pozwolić np. na Stadion Narodowy, którego powstanie pochłonęło prawie 2 mld zł. Ale mógłby spokojnie wybudować taki stadion, na jakim obecnie gra Widzew Łódź. Jego pojemność to 18 tys. osób, a koszt budowy wyniósł ok. 138 mln zł.

Źródło: wiki (CC BY-SA 4.0) / Stevenlodz Stadion Widzewa Łódź

9. Tysiące smartfonów

Najnowszy smartfon Apple iPhone Xs kosztuje 4,6 tys. zł, Samung Galaxy S10+ jest trochę tańszy - kosztuje 3,5 tys. zł. Za wygraną z loterii można więc kupić niemal 38 tys. iPhonów lub ponad 48 tys. telefonów Galaxy S10+.

Źródło: Shutterstock Iphone Xs

10. Spokój sumienia

Fortuny zdobyte na loterii często nie są zbyt trwałe. Podobno co dziesiąty zwycięzca w ciągu pięciu lat traci cały majątek. Możliwe, że osoba, która zgarnęła wygraną odda jej część wygranej na cele charytatywne.

W 2018 roku 14 mln osób przekazało jeden procent podatku, a organizacje pożytku publicznego otrzymały z tego tytułu 761 mln zł.

Zwycięskie liczby

Rekordowa wygrana padła w jednej z miejscowości powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim. Na razie nie podano nazwy miejscowości. Totalizator Sportowy poinformował, że zostanie ona opublikowana "dopiero wtedy, kiedy wygrana zostanie odebrana". "Nasza decyzja jest podyktowana wyłącznie troską o bezpieczeństwo posiadacza kuponu" - wskazano w sobotnim komunikacie.

Żeby wygrać, tym razem należało wytypować pięć następujących liczb podstawowych (z 50): 5-7-15-19-29 i dwie dodatkowe (z 10): 3-8.