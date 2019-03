Emerytury i renty do kwoty 2447,55 zł wzrosną bardziej, niż by to wynikało z ustawowego mechanizmu waloryzacji. To realna korzyść dla wszystkich Polaków – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dodała, że emerytów i rencistów czeka także dodatkowe wsparcie w postaci trzynastej emerytury.

Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o wskaźnik waloryzacji 102,86 proc. Oznacza to, że najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rodzinna wzrosły o 70,20 zł, z kwoty 1029,80 zł do 1100 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z 772,35 zł do 825 zł.

"Realna korzyść"

Minister rodziny podkreśliła, że "wariant waloryzacji ze zdecydowaną przewagą kwotowego podniesienia świadczeń emerytalno-rentowych" to najczęściej zgłaszany postulat środowisk osób starszych.



Nowe świadczenie emerytalne. Pierwsze wnioski do ZUS już wpłynęły W piątek 1 marca wchodzi w życie program Mama 4 plus. W jego ramach matki, które... zobacz więcej » - Zastosowaliśmy mechanizm kwotowo-procentowej waloryzacji. Ten element kwotowego zwiększenia dotyczy niemalże trzech czwartych emerytów. Procentowa waloryzacja obejmuje tych emerytów, których świadczenia są wyższe niż 2447,55 zł - wyjaśniła minister.



- Dzięki modyfikacji zasad waloryzacji, tzn. gwarantowanej podwyżce świadczeń o co najmniej 70 zł, świadczenia emerytalno-rentowe do kwoty 2447,55 zostaną podwyższone w stopniu wyższym, niż wynikałoby to z ustawowego stałego mechanizmu waloryzacji. To realna korzyść dla wszystkich Polaków - podkreśliła Rafalska.



Dodatkowo – jak dodała minister rodziny – w tym roku emeryci otrzymają także zwrot z rozliczenia kwoty wolnej od podatku. Emeryci, którzy mają niższe świadczenia, oprócz waloryzacji kwotowej, dostaną wzrost nadpłaconego podatku - przypomniała szefowa MRPiPS.



Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego szacowany jest na ok. 7,9 mld zł.

Trzynasta emerytura

Minister Rafalska zaznaczyła, że emerytów czeka w tym roku dodatkowe wsparcie w postaci trzynastej emerytury. Podkreśliła, że trzynaste świadczenie będzie wypłacane wszystkim emerytom i rencistom, także tym, którzy pobierają renty rodzinne i renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.



- Emeryci często mówili, że jedna większa dodatkowa wypłata pozwala im zrobić dodatkowe wydatki, na które ich normalnie nie stać, np. drobne remonty czy zakup niezbędnego sprzętu - powiedziała.



Podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział wypłatę od maja "trzynastki" dla emerytów w wysokości 1100 zł. W piątek szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że świadczenie "Emerytura plus" będzie wypłacane osobom pobierającym emerytury lub renty bez względu na ich wysokość. Świadczenie ma być wypłacane od maja.