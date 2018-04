Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości - przypominają eksperci PwC.

Na dzień dzisiejszy, przepisy podatkowe nie zawierają własnej definicji kryptowalut, niemniej organy podatkowe oraz sądy administracyjne stoją na stanowisku, że na gruncie podatków dochodowych kryptowaluty należy uznać za tzw. prawa majątkowe - piszą analitycy PwC (PricewaterhouseCoopers).

PIT - 36

Każdy kto uzyskał dochód z tytułu transakcji, której przedmiotem są kryptowaluty, powinien więc wykazać go w zeznaniu rocznym. Należy do tego użyć druku PIT-36. Taki formularz trzeba złożyć "w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym miała miejsce transakcja i w tym samym terminie wpłacić należny podatek". Bitcoin ma swój pomnik Kryptowaluta doczekała się poświęconego jej pomnika. Co ciekawe zbudowano go w S... zobacz więcej »

Jak przypomina PwC, opodatkowaniu podlega nie tylko sprzedaż czy zamiana kryptowaluty na walutę tradycyjną (np. złoty czy dolar), ale także każda zamiana jednej kryptowaluty na drugą.

Jeżeli bitcoin zamieniamy na ethereum to "podlegającym opodatkowaniu dochodem powstałym w wyniku tej transakcji będzie wyrażona w złotówkach różnica wartości otrzymanych jednostek ethereum (przychód) nad wydatkami poniesionymi uprzednio na nabycie bitcoinów (koszt uzyskania przychodu)" - piszą eksperci PwC.

Jaki podatek?

Dochody ze źródła prawa majątkowe są opodatkowane według tzw. skali podatkowej - stawką 18 proc. (do kwoty 85 528 złotych łącznie z innymi dochodami) i 32 proc. (powyżej tej kwoty).

Taki sposób opodatkowania potwierdził marcowym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny.

Sposobem na zmniejszenie obciążeń podatkowych może być dokonywanie transakcji, których przedmiotem są kryptowaluty w ramach działalności gospodarczej. Pozwala to na zastosowanie korzystniejszej stawki podatkowej – 19 proc. (dotyczy to osób fizycznych uzyskujących dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, które wybrały opodatkowanie dochodu tzw. podatkiem liniowym).

"Należy jednak pamiętać, że przeniesienie posiadanych przez osobę fizyczną jednostek kryptowalut do działalności gospodarczej może być problematyczne oraz, że istnieją wątpliwości dotyczące możliwości i prawidłowości dokumentowania transakcji dotyczących kryptowalut w podatkowej księdze przychodów i rozchodów" - ostrzegają eksperci PwC.

TYMCZASEM PRZYPOMINAMY, ŻE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TO JUŻ OSTATNI MIESIĄC NA ROZLICZENIE SIĘ Z FISKUSEM