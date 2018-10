Ponad 3 tysiące funtów, czyli równowartość prawie 15 tysięcy złotych. Tyle co godzinę w ubiegłym roku wpływało na konto Eda Sheerana. Brytyjczyk jest najbogatszym solowym artystą na świecie, z czego cieszy się... tamtejszy fiskus. Sheeran w 2017 roku zapłacił bowiem więcej podatku niż na przykład gigant e-handlu Amazon.

Spółka Ed Sheeran Ltd - należąca do artysty - opublikowała raport finansowy z którego wynika, że obroty przedsiębiorstwa w 2017 roku wyniosły 36,3 miliona funtów, a zysk przekroczył 27 miliona funtów. Oznacza to, że artysta zarabiał 75 tysięcy funtów dziennie i 3125 funtów na godzinę.

"Metro" zwróciło uwagę, że Sheeran przez godzinę zarabiał więcej niż wynosi średnia miesięczna pensja w Wielkiej Brytanii - 2200 funtów.

Z kolei "The Sun" podkreśliło, że Ed Sheeran jest obecnie uważany za najbogatszego solowego artystę na świecie, wyprzedzając między innymi Adele.

Najbogatszy solowy artysta

Jest jednak jeszcze druga strona medalu. Dużą częścią pieniędzy Sheeran musiał się bowiem podzielić z brytyjskim fiskusem.

W ubiegłym roku odprowadził na konto tamtejszego urzędu skarbowego aż 5,3 miliona funtów podatku.

To więcej niż w przypadku giganta e-handlu, czyli firmy Amazon. Jak informowało na początku sierpnia BBC, przedsiębiorstwo zapłaciło w 2017 roku w Wielkiej Brytanii 4,6 miliona funtów podatku, podczas gdy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 72,3 miliona funtów.

Według brytyjskich gazet mniej podatku zapłacić miał również Starbucks - 3,3 miliona funtów. Sieć kawiarni wydała jednak oświadczenie, w którym zaprzeczyła tym informacjom. Przedstawiciele Starbucksa poinformowali, że zapłacili w ubiegłym roku 13,7 miliona funtów podatku w Zjednoczonym Królestwie. Powodem różnicy jest fakt, że sieć wliczyła do tej sumy podatki odprowadzone przez spółki zależne.

Muzyk zapłacił także więcej podatku niż Facebook w 2016 roku. Według gazety "The Guardian" brytyjski oddział portalu społecznościowego odprowadził wówczas do fiskusa 5,1 miliona funtów.

Awans do pierwszej dziesiątki

W lipcu magazyn "Forbes" określił brytyjskiego artystę mianem najlepiej zarabiającego solowego artysty na świecie. Jego majątek wyceniono na 83 miliony funtów, co pozwoliło na przeskoczenie w rankingu Taylor Swift i Katy Perry.

Sheeran przesunął się aż o 62 pozycje w porównaniu z ubiegłym rokiem, zajmując dziewiąte miejsce na liście najlepiej zarabiających gwiazd, za Leo Messim (8. miejsce), a przed Cristiano Ronaldo (10. miejsce).

Sam Sheeran na temat pieniędzy mówił między innymi w ubiegłym roku w rozmowie z "OK! Magazine".

Jak przyznał, nie mają one dla niego "zbyt dużej wartości". - Większą wartość mają dla mnie przyjaciele i rodzina. Wiele z moich pieniędzy trafia na cele charytatywne lub do szpitali dziecięcych w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Mam wystarczająco dużo, aby pomagać ludziom - powiedział artysta.