Dwie oferty wpłynęły w przetargu zorganizowanym przez Generalny Inspektorat Transportu Drogowego na zarządzanie systemem poboru opłat na autostradzie A2 i A4. Chodzi o odcinki Konin - Stryków oraz Wrocław - Sośnica, które są zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Pod koniec ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych.

Zmienione przepisy od 3 listopada 2018 roku przenoszą zadania związane z poborem opłat za przejazd autostradą od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Nowy przetarg

Obecnie zarządzanie systemem poboru opłat dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje firma Kapsch, której kontrakt kończy się na początku listopada tego roku. W związku z tym Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił nowy przetarg na to zadanie.

Jego przedmiotem jest: "Świadczenie Usługi Manualnego Poboru Opłaty za Przejazd i Usługi Utrzymania MSPO na odcinku autostrady: A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica".

To odcinki zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak możemy przeczytać na stronie GITD, na usługę manualnego poboru opłat Inspekcja chce łącznie przeznaczyć 133 mln 210 tys. zł, w tym 55 mln 670 tys. zł na odcinek A2, a 77 mln 540 tys. zł na odcinek A4.

Jak wskazał branżowy portal Rynek Infrastruktury, który pierwszy napisał o ofertach złożonych w przetargu, usługa ma być świadczona od 3 listopada 2018 roku do 30 listopada 2021 roku.

Dwie oferty

Po otwarciu kopert okazało się, że do wyznaczonego terminu wpłynęły dwie oferty: od konsorcjum firm Kapsch Road Services i Egis Projects Polska oraz od Intertoll Construction.

Pierwsza z ofert dotyczy świadczenia usługi na odcinku A2 między Koninem a Strykowem za kwotę 77 mln 285 tys. zł, a na odcinku A4 za 125 mln 701 tys. zł.

Druga oferta - złożona przez Intertoll Construction - dotyczy tylko zadania obejmującego odcinek A2. Oferent wycenił usługę na 54 mln 651 tys. zł.