W środę 8 sierpnia wchodzą w życie przepisy zobowiązujące banki do wprowadzenia do oferty tak zwanego rachunku podstawowego. Zarówno za korzystanie z niego jak i z wydanej do rachunku karty nie będą naliczane żadne prowizje. Żeby założyć bezpłatne konto, trzeba jednak spełnić jeden istotny warunek.

Konto podstawowe do swojej oferty muszą wprowadzić wszystkie banki. Bezpłatne będzie prowadzenie konta i wydanej do niego karty. Za darmo wypłacimy też pieniądze z bankomatów naszego banku i pięć razy miesięcznie z bankomatu obcego. Bank musi nam też pozwolić co miesiąc wykonać pięć bezpłatnych przelewów.

Prowizje banki mogą naliczać tylko w trzech przypadkach - za szósty i kolejny przelew w miesiącu, za szóstą i kolejną wypłatę z bankomatu obcego w miesiącu oraz za transgraniczne operacje płatnicze (np. wypłatę pieniędzy z zagranicznego bankomatu).

"Na szczęście wysokość tych opłat ogranicza ustawa. Nie będą one mogły być wyższe niż najczęściej stosowana wartość dla danego typu operacji w ostatnich 12 miesiącach w danym banku. W rezultacie zwykle wszystkie przelewy internetowe (a nie tylko pięć) będą darmowe - wskazuje Jarosław Sadowski z Expandera.

Dla kogo?

Konto podstawowe może otworzyć każdy. Warunkiem jest jednak to, że zarówno w momencie jego otwierania jak i korzystania nie można posiadać żadnego innego rachunku w złotych, nawet w innym banku.

"Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pozamykać posiadane obecnie konta i skorzystać z takiego darmowego. Później nie możemy jednak otwierać kolejnych rachunków. Gdybyśmy tak postąpili i bank by się o tym dowiedział, to ma prawo wypowiedzieć nam umowę" - podkreśla Sadowski.

Analityk zwraca uwagę, że banki nie mają obowiązku reklamować kont podstawowych, więc najprawdopodobniej nie będą aktywnie proponować go klientom.

Jak dodaje, dla banków najbardziej bolesny wcale nie będzie brak opłat, lecz inny element nowych przepisów. "Z kontem podstawowym nie może być powiązany żaden produkt kredytowy, a kredyty przynoszą bankom wysokie zyski. Aby zachęcić klienta z kontem podstawowym do zaciągnięcia pożyczki, trzeba będzie go również przekonać do zmiany rachunku. To oznacza więcej komplikacji, a więc rośnie ryzyko, że klient zadłuży się w innym banku" - zaznacza.

Banki zapłacą

Nie dość, że bank prowadzący konto podstawowe będzie miał bardzo ograniczone możliwości zarabiania, to jeszcze będzie ponosił dodatkowe koszty.

"Ustawa daje posiadaczom konta podstawowego uprawnienie do wykonania pięciu bezpłatnych wypłat z bankomatów obcych w miesiącu. Za każdą taką wypłatę bank musi jednak zapłacić właścicielowi bankomatu. To dlatego zwykle jest to usługa płatna. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie powinno dziwić, że banki nie będą zachęcać do założenia konta podstawowego. Część może wręcz do nich zniechęcać, proponując założenie innego bezpłatnego rachunku, który nie będzie miał jednak ograniczania w zakresie udzielania kredytów" - podkreśla Sadowski.

Banki nie mogą obciążyć dodatkowymi opłatami klientów posiadających konta podstawowe. Nie opłaca im się również podnoszenie opłat na zwykłych kontach, gdyż to tylko skłaniałoby do zamiany ich na darmowe rachunki podstawowe.

Skorzystają nieliczni

Sadowski prognozuje, że straty banków nie będą zbyt wysokie, gdyż takich kont nie będzie zbyt wiele. "Ci, którzy nie mają obecnie rachunków, nie będą masowo ich zakładać. Konta najczęściej nie posiadają osoby starsze i młodzi. Ci ostatni już teraz mogą bezpłatnie korzystać z kont, gdyż wiele banków oferuje bezpłatne rachunki dla młodych. Nie ma więc powodu dlaczego mieliby teraz zmienić zdanie. Starsi zwykle nie mają potrzeby posiadania konta, gdyż przez wiele lat przyzwyczaili się do życia bez niego" - zaznacza.

Według analityka Expandera największą grupą osób, która będzie otwierała konta podstawowe będą prawdopodobnie ci, którzy już mają konto, ale płatne. "Obecnie, aby nie płacić za konto musieliby oni przenieść się do innego banku, ale tego nie chcą. Nowe przepisy pozwolą im uwolnić się od kosztów bez konieczności zmiany banku. Takie zjawisko potrwa jednak kilka miesięcy. W miarę upływu czasu popularność kont podstawowych będzie spadała" - zauważa.