Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna, referencyjna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosić będzie nadal 1,50 procent w skali rocznej - podano w komunikacie.

Takiej decyzji oczekiwali wszyscy ankietowani ekonomiści.

Stopy procentowe w Polsce

Dziewiętnaście z 20 pytanych przez PAP ośrodków analitycznych oczekuje, że stopa referencyjna utrzyma się na poziomie 1,50 proc. do końca 2019 roku.

Tylko jeden z nich prognozuje podwyżkę stóp w 2019 roku - o 25 punktów bazowych w czwartym kwartale, czyli spodziewa się na koniec roku stopy referencyjnej na poziomie 1,75 procent.

Większość ankietowanych, którzy zdecydowali się przedstawić prognozy na 2020 rok, spodziewa się stabilizacji stóp procentowych co najmniej do początku przyszłego roku. Z kolei sześciu z 20 ankietowanych ośrodków analitycznych zakłada brak zmian poziomu stóp do końca 2020 roku.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 punktów bazowych.



Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent, lombardowa 2,50 procent, depozytowa 0,50 procent, zaś redyskonta weksli 1,75 procent.