Odtwórz: Premier o trzynastej emeryturze: nie jest to ochłap, nie jest to kiełbacha wyborcza

Projekt w sprawie czternastej emerytury niebawem stanie na rządzie; wypłaty planowane są na jesień 2021 roku - poinformowała w środę szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej była gościem Sygnałów Dnia w radiowej Jedynce.



Podwyżki i trzynasta emerytura. Dwie decyzje Sejmu Ustalenie zasad podwyżek dla emerytów i rencistów w 2020 roku i wprowadzenie wyp... zobacz więcej » - Projekt dotyczący czternastej emerytury jest szykowany; jest na warsztacie ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgłosiliśmy już ten projekt do prac rządu. (…) Pewne swoje uwagi naniosło Centrum Analiz Strategicznych. Będziemy (projekt - red.) dopracowywać. Myślę, że już niebawem na rządzie ten projekt stanie - poinformowała Maląg.

Próg dochodowy

Wyjaśniła, że w przypadku czternastej emerytury planowany jest próg dochodowy na poziomie 2900 zł. Zastrzegła, że szczegóły zostaną podane, gdy projekt zostanie przyjęty przez rząd.



Przekazała, że plany zakładają, iż tzw. czternasta emerytura zostanie wypłacona w listopadzie 2021 r.



Dopytywana o próg dochodowy, Maląg wyjaśniła, że każdy, kto otrzymuje świadczenie do określonej kwoty, otrzyma "czternastkę", zaś powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę".



Zapewniła, że budżet na ten cel został zabezpieczony w prognozie długofalowej. - To będzie kosztowało państwo ok. 10 mld zł - podała.

"Trzynastka"

Minister Maląg mówiła również o wypłacie tzw. trzynastych emerytur i rent. W 2020 r. koszt wypłaty świadczeń ma wynieść ok. 11,7 mld zł. Otrzyma je około 9,8 mln uprawnionych. Ustawa została przyjęta przez Sejm, teraz będzie nad nią procedował Senat.