System podatkowy może być prosty, ale musi uwzględniać procesy gospodarcze, musi być stabilny, ale przy tym elastyczny, w przeciwnym razie będzie archaiczny - mówiła podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy minister finansów Teresa Czerwińska.

Minister powiedziała w środę, że z jej spotkań z przedsiębiorcami wynika, iż dla podatników stawki podatkowe są ważne, niemniej sen z powiek spędza im wysoki poziom skomplikowania systemu, stwarzający problemy nawet doradcom podatkowym.



Dlatego w resorcie finansów zdefiniowano nowe podejście do systemu podatkowego, opisane jako 3P - system prosty, przyjazny, przejrzysty. Czerwińska zaznaczyła, że to koncepcja niezwykle istotna dla podatników-przedsiębiorców, ale także dla administracji.



- Mówimy o tym, że chcielibyśmy aby ten prosty i przyjazny system dawał bezpieczeństwo podmiotom, pewną stabilność w zakresie prawa podatkowego - mówiła.

Zmiany w systemie

Szefowa resortu finansów podkreśliła, że stabilność nie oznacza, że system się nie zmienia, bowiem taki staje się bardzo szybko systemem archaicznym.



- System podatkowy może być prosty, ale na miarę swoich czasów (…). To musi być system, który jest elastyczny, który jest systemem transparentnym dla podatnika, w którym podatnik wie, w jaki sposób powinien się zachować, wie w jaki sposób ten system traktuje poszczególne zdarzenia gospodarcze - powiedziała.



Jednocześnie, zwróciła uwagę minister finansów, system ten musi być na tyle elastyczny, żeby nie stał się archaiczny, który można wykorzystywać do nadużyć podatkowych.



- Musimy wyważyć pomiędzy naiwną prostotą systemu, a niezwykłym splotem, kłębkiem regulacji, które są niestrawne. Ja jestem za system transparentnym i prostym, na miarę tych czasów, tych procesów gospodarczych, które zachodzą - podkreśliła Czerwińska.

"Podatki będą trudne"

Według doradcy podatkowego Jerzego Martiniego uproszczenie podatków jest hasłem nośnym, ale jego zdaniem nie da się tego zrobić. - Życie gospodarcze jest skomplikowane, będzie coraz bardziej skomplikowane. Jeśli mamy zamiar utrzymać podatek VAT, to podatki będą trudne - ocenił.



Jego zdaniem nie będziemy też w stanie uprościć podatków w taki sposób, aby osoba, które nie ma nic wspólnego z podatkami mogła swobodnie wypełniać wszystkie związane z tym obowiązki.



- System nie musi być prosty. Dla mnie jest najważniejsze, że nawet jak podatnik popełni błąd, który się nie wiąże z żadnym uszczerbkiem po stronie fiskusa, to nie straci całego swojego biznesu - uważa Martini.

Wiele nadregulacji

Wiceminister finansów Paweł Gruza zauważył jednak, że mamy wiele nadregulacji w prawie - przepisów, które nie stanowią ani zasobu dla administracji, ani nie są przyjazne dla przedsiębiorców, "są zaszłością, która narastała przez wiele lat przeszłych".



- Te przepisy możemy zidentyfikować i po prostu wyciąć bez szkody dla administracji, budżetu i przedsiębiorców. To jest na pewno to, co jest do zrobienia - ocenił.