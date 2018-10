Od 15 lutego na większość podatników będzie czekała gotowa deklaracja PIT, nie trzeba już będzie wypełniać zawiłych formularzy - zapewniła minister finansów Teresa Czerwińska.

We wtorek podczas drugiego czytania w Sejmie posłowie zdecydowali o ponownym przekazaniu do komisji finansów publicznych projektu upraszczającego rozliczenia PIT, który nakłada na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników. Nowoczesna złożyła bowiem poprawkę przyspieszającą wprowadzenie ułatwień w przypadku samozatrudnionych.



- Już w przyszłym roku zaproponujemy podatnikom najprostszy możliwy sposób rozliczenia PIT. Od 15 lutego na większość z nich będzie czekała gotowa deklaracja na stronach Ministerstwa Finansów. Nie trzeba już będzie wypełniać zawiłych formularzy, można też zapomnieć o ryzyku niezłożenia rozliczenia w terminie - zapewniła Czerwińska.



- Nowa usługa Twój e-PIT może być wprowadzona dzięki rozbudowie zasobów informatycznych MF i KAS - poinformowała.

Uproszczenia w składaniu zeznań podatkowych

Podczas wtorkowej debaty w Sejmie Andrzej Szlachta (PiS) powiedział, przedstawiając sprawozdanie komisji finansów publicznych z prac nad projektem, że jego celem jest wprowadzenie dalszych uproszczeń w składaniu zeznań podatkowych PIT.



- Rząd proponuje wprowadzenie, obok funkcjonujących dotąd sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, czyli w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu e-deklaracje, nowej formy rozliczenia podatkowego, polegającej na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika - tłumaczył.



- W praktyce oznacza to, że blisko 25 procent podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to rewolucyjna zmiana jakościowa - ocenił. Wyjaśnił, że komisja wprowadziła dwie zmiany do projektu i zarekomendowała uchwalenie ustawy bez poprawek.

Opozycja wytyka błędy

- Kompleksową informatyzację administracji podatkowej rozpoczął rząd PO-PSL, wprowadzając możliwość składania deklaracji podatkowych przez internet - zwróciła uwagę Zofia Czernow z PO.

Grzegorz Długi z Kukiz'15 mówił, że założenia zmian idą w słusznym kierunku, ale krytykował skrócenie terminu na złożenie rocznych obliczeń podatkowych przez płatników z dwóch miesięcy do jednego, co - według niego - "powoduje ogromne kłopoty u przedsiębiorców".



Także Paweł Pudłowski reprezentujący Nowoczesną pozytywnie ocenił projekt, ale przypomniał w przypadku samozatrudnionych ułatwienia wejdą w życie dopiero po roku od wprowadzenia zmian dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z tym Pudłowski złożył poprawkę, która ma sprawić, że samozatrudnieni będą mogli korzystać z dobrodziejstw ustawy w tym samym czasie, co zatrudnieni.

Założenia nowych przepisów

Zgodnie z projektem Krajowa Administracja Skarbowa będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.



Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.



Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić - wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.



W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia.