Ludowy Bank Chin poinformował, że będzie niszczył banknoty zebrane w regionach dotkniętych koronawirusem. Chodzi o gotówkę, którą obracano w szpitalach, autobusach i na miejskich targowiskach.

O planach banku poinformował w sobotę dziennik finansowy Caixin.

Dezynfekcja

Pozostałe banknoty z terenów objętych epidemią będą odkażane. Banki komercyjne otrzymały już polecenie odkładania banknotów z zainfekowanych obszarów i przekazywanie ich bankowi centralnemu.

Do dezynfekcji gotówki Ludowy Bank Chin użyje wysokiej temperatury lub promieni ultrafioletowych. Będzie ona przetrzymywana przez 14 dni zanim ponownie trafi do obiegu.

Wicegubernator banku centralnego Fan Yifei powiedział w sobotę, że od 17 stycznia do chińskiego systemu finansowego "wstrzyknięto" 600 mld juanów (85,6 mld dolarów) w nowych banknotach, z czego ok. 4 mld juanów trafiło do Wuhan, gdzie doszło do wybuchu epidemii koronawirusa.



Bank centralny obiecał również dodatkowe fundusze bankom, zachęcając ich do pomocy producentom i przedsiębiorstwom w przetrwaniu kryzysu związanego z epidemią oraz napięciami wywołanymi wojną handlową z USA.

Epidemia koronawirusa Covid-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach i rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie. Według najnowszych danych do tej pory koronawirusem zaraziło się 71 tys. ludzi na świecie, przy czym zdecydowana większość ponad 70,5 tys. w Hubei.



W Chinach kontynentalnych zmarło do tej pory 1770 osób, natomiast wyleczono - ok. 8400. Poza Chinami kontynentalnymi i Japonią odnotowano jeszcze cztery zgony: na Filipinach, we Francji, w Hongkongu i na Tajwanie.

