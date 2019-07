Santander Bank Polska ostrzega przed tak zwanym cash trappingiem. To metoda stosowana przez oszustów, polegająca na montowaniu specjalnej listwy blokującej możliwość wyjęcia pieniędzy z bankomatu.

Przestępcy umieszczają w bankomacie (w miejscu, w którym odbieramy wypłacane pieniądze) specjalną nakładkę z klejem, która zatrzymuje wychodzące z maszyny banknoty. Osoba, która wypłaca pieniądze, jest przekonana, że urządzenie jest zepsute i odchodzi. Wtedy złodzieje zdejmują nakładkę i zabierają przyklejone do niej pieniądze.

Bank radzi, aby sprawdzić przed skorzystaniem z bankomatu, czy nie ma na nim śladów kleju oraz czy do elementów urządzenia nie są przytwierdzone dodatkowe nakładki. Warto również rozejrzeć się, czy nikt nas nie obserwuje.

Skimming

Santander Bank Polska ostrzega również przed tzw. skimmingiem.

Polega on na tym, że przestępcy instalują specjalistyczne urządzenia, służące do pozyskiwania zarówno danych paska magnetycznego kart, jak i kodów PIN. Urządzenia mogą być montowane na bankomatach oraz w ich wnętrzu (jeden element montowany jest w miejscu, gdzie wsuwa się kartę do bankomatu, drugi - z zainstalowaną kamerą - podwieszany jest w górnej części urządzenia).



Aby skutecznie przeciwdziałać takim metodom, należy sprawdzić, czy czytnik kart w bankomacie nie jest zbyt wypukły i czy do bankomatu nie są przymocowane odstające elementy. Warto wyrobić sobie nawyk regularnego sprawdzania salda rachunku bankowego oraz wyciągów z kart i kont.

Santander Bank Polska to trzeci największy bank w Polsce pod względem aktywów, które na koniec ubiegłego roku wynosiły ponad 183 miliardy 38 milionów złotych. Zdecydowanie największym bankiem w Polsce jest PKO Bank Polski, który na koniec 2018 roku zgromadził aktywa w wysokości 300 miliardów 413 milionów złotych. Jest to niezmienny lider pod tym względem. Drugie miejsce w zestawieniu zajął Pekao z aktywami na poziomie 184 miliardów 347 milionów złotych.