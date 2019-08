Projekt budżetu na 2020 rok zakłada brak deficytu i zrównoważenie wydatków i dochodów na poziomie 429,5 miliardów złotych - poinformował we wtorek po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Jednym ze źródeł dodatkowych dochodów ma być opłata związana z przekształceniem Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Po raz pierwszy od początku transformacji budżet na 2020 r. ma być bez deficytu, zrównoważony - podkreślił Morawiecki.



Jak dodał, wydatki na służbę zdrowia przekroczą 5 proc. PKB. Natomiast wydatki na cele społeczne mają wynieść ponad 66 mld zł.

Jak poinformował premier, wzrost dochodów budżetu państwa wynika z głównie z uszczelnienia w VAT i CIT największych firm. Dochody z VAT mają wynieść 200,2 mld zł, a dochody z CIT 41,1 mld zł.



Dochody i wydatki budżetu w 2020 roku osiągną tę samą wartość - 429,5 mld zł. #BudżetBezDeficytu #Budżet2020 pic.twitter.com/ro7SyGl8hu — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 27, 2019





Rząd zakłada także dodatkowe wpływy z opłaty przekształceniowej związanej z likwidacją OFE, a także - według wcześniejszych informacji PAP - zmiany dotyczące składek na ZUS (likwidacja tzw. limitu 30-krotności), podatku cyfrowego oraz podwyżki akcyzy na alkohol i tytoń.

"I luzja księgowa"

Zdaniem ekonomisty Ignacego Morawskiego kwestię zerowego deficytu można wytłumaczyć w następujący sposób: "Może tak, jak pisano w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa: 7,5 mld zł z podwyżek składek na ZUS, 3,1 mld zł ze zwiększenia ściągalności składek ZUS, 13 mld zł z likwidacji OFE, 6,5 mld zł z dodatkowej aukcji uprawnień CO2" - wyjaśniał w poniedziałkowym wpisie na Twitterze.



Jak to jest możliwe? Może tak, jak pisano w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa:

=> 7,5 mld zł z podwyżek składek na ZUS

=> 3,1 mld zł ze zwiększenia ściągalności składek ZUS

=> 13 mld zł z likwidacji OFE

=> 6,5 mld zł z dodatkowej aukcji uprawnień CO2

I hops jesteśmy w domu. https://t.co/tp2K27IrIJ — Ignacy Morawski (@iggnacy) August 26, 2019

"Będziemy mieli zastrzyk dla budżetu w postaci opłaty przekształceniowej (OFE - red.), szykuje się też aukcja częstotliwości 5G, co także będzie zasilało budżet dodatkowymi środkami" - wyjaśniała także Marta Petka Zagajewska, ekonomistka z PKO BP

Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej mają szczególne znaczenie (do budżetu państwa ma trafić 15 proc. kwot przekazywanych z OFE do IKE). Wcześniej rząd szacował to nawet na 19,3 mld złotych plus 3,5 mld zł z tytułu zaprzestania przekazywania nowych składek do OFE (trafią do ZUS).

To w tym kontekście wiceminister finansów Leszek Skiba stwierdził w maju, że zaplanowana w Wieloletnim Planie Finansowym nadwyżka sektora finansów publicznych w 2020 roku (czyli liczone łącznie budżet państwa i samorządy) "to zdarzenie księgowe, iluzja księgowa, nadwyżka w 2020 r. ma charakter tylko i wyłącznie memoriałowo-księgowy". Likwidacja OFE po zmianach. Projekt trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów Projekt ustawy o likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych trafił do Komitetu S... zobacz więcej »

- W związku z tym, że dość sporą kwotą, która trafi do budżetu, niejako jednorazowo, jest opłata przekształceniowa, która pozwoli przejść ze świata OFE do IKE, to w sensie kasowym, jak zakłada ustawa, te pieniądze spłyną w latach 2020-2021, ale w sensie metodologii eurostatowej, (...) to one muszą zostać zakwalifikowane jednorazowo, właśnie w momencie wejścia w życie ustawy. Czyli pieniądze zobaczymy w latach 2020 – 2021, ale musimy to wszystko zaksięgować w 2020 roku – powiedział Skiba podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

Bez opłaty przekształceniowej i innych wpływów jednorazowych sektor finansów publicznych miał zakończyć rok 2020 deficytem na poziomie 0,9 proc. PKB.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego w poniedziałek przekonywali, że nawet jeśli w budżecie centralnym uda się osiągnąć brak deficytu w przyszłym roku (ustawa budżetowa może być w ciągu roku zmieniana), to w całym sektorze finansów publicznych i tak będzie deficyt.

"Po pierwsze, część kosztów wyborczego impulsu fiskalnego (obniżka PIT, podwyżki dla nauczycieli) poniosą samorządy, które w przyszłym roku odnotują najprawdopodobniej niewielki deficyt. Z kolei koszty wypłaty 13-stek dla emerytów (ewentualna wypłata w 2020 roku - red.) mogą zostać przerzucone na sektor ubezpieczeń społecznych" - napisali w komentarzu.

Za i przeciw

Z kolei ekonomiści mBanku tłumaczyli, dlaczego warto mieć plan budżetu bez deficytu. Jak napisali w komentarzu, to "historyczny precedens i wyzwanie dla kolejnych rządów/ministrów" oraz "duży aspekt edukacyjny".

"Już dziś nawet nieinteresujący się gospodarką przeszli kurs, że ważniejsze od wyniku budżetu jest to, czy dług/PKB spada czy nie" - zaznaczyli w komentarzu na Twitterze.

A dlaczego nie warto mieć budżetu bez deficytu? Według ekonomistów mBanku "może być to działanie procykliczne, a więc osłabiające wzrost, o czym też wielu Polaków miało okazję po raz pierwszy z mediów się dowiedzieć".