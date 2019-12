Ograniczenia w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej oraz problemy z wpłatami BLIK i płatnościami online. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów części banków. Powodem są zaplanowane prace serwisowe.

BNP Paribas

Bank poinformował, że od 6 grudnia od godz. 23:00 do 7 grudnia do godz. 2:00 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Zapewnił jednocześnie, że dostęp do bankowości internetowej GOonline, operacje kartowe i dostęp do bankomatów będzie przebiegać bez zakłóceń.

Bank podał również, że 6 grudnia od godz. 23:00 do 7 grudnia do godz. 18:00 oraz od 7 grudnia od godz. 23:00 do 8 grudniado godz. 10:00 systemy bankowości internetowej (Pl@net, BiznesPl@net) będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Operacje kartowe i dostęp do bankomatów mają przebiegać bez żadnych zakłóceń.

Reiffeisen Bank International

Bank poinformował, że w związku z pracami modernizacyjnymi, od piątku 6 grudnia od godz. 22:00 do soboty 7 grudnia do godz. 01:00 system bankowości internetowej R-NET nie będzie dostępny.

Credit Agricole

W nocy z soboty na niedzielę bank zaplanował przerwę w pracy systemów informatycznych.

W związku z tym serwisy CA24 (internetowy, mobilny, telefoniczny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR oraz płatności internetowe Przelew Online, BLIK będą niedostępne od godz. 22:00 w sobotę 7 grudnia do godz. 13:00 w niedzielę 8 grudnia.

W czasie przerwy nie będzie można zalogować się na swoje konto w e-banku i aplikacji mobilnej jak również zapłacić za zakupy Przelewem Online w sklepie internetowym. Nie będzie możliwe również otrzymywanie powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą. Serwis telefoniczny CA24 będzie dostępny wyłącznie w zakresie zastrzegania kart - poza zastrzeżeniem karty, nie będzie możliwe wykonanie żadnej innej operacji w tym serwisie.

Wpłaty dokonane na rachunek za pośrednictwem wpłatomatów zostaną zaksięgowanie w niedzielę, po godz. 13:00. W czasie tej przerwy bank nie przewiduje utrudnień w korzystaniu z kart płatniczych w sklepach i punktach usługowych, a także przy wypłacie gotówki z bankomatów.