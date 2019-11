Zbliża się szał wyprzedaży - w najbliższy piątek wypada Black Friday, a zaraz po nim Cyber Monday. Niektóre sklepy już organizują promocje w ramach tak zwanego Black Week. Podczas zakupowego szaleństwa warto jednak zachować czujność i ostrożność - zwraca uwagę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

- Z naszego doświadczenia wynika, że tzw. superokazje oznaczają zazwyczaj dla konsumentów wiele haczyków i pułapek, bo to nie konsument łowi okazje, ale raczej wpada w sidła tych co je organizują - powiedziała rzecznik prasowa UOKiK Małgorzat Cieloch.

Brak jasnych informacji

Dodała, że "średnio podczas promocji, różnego rodzaju wyprzedaży czy super okazji notujemy około 10 proc. nieprawidłowości". - Dotyczą one głównie obowiązku informacyjnego - wyjaśniła.



Według rzeczniczki, konsument nie do końca wie, jaki asortyment jest sprzedawany okazyjnie, problemem często bywa również termin obowiązywania super oferty. - Najdotkliwszą uciążliwością dla kupujących są oczywiście błędnie podane ceny, czyli brak jasnej informacji, o ile taniej kupujemy - powiedziała.



- Sporadycznie zdarzają się informacje wprowadzające w błąd, co do naszych praw. Na przykład wiele lat temu królowały informacje, że kupując coś taniej mamy np. ograniczone prawo do reklamacji. Stwierdzenie jest nieprawdą, na szczęście spotykamy się z takimi przypadkami sporadycznie - mówiła.

Ograniczenie dobrych praktyk