Dobre informacje z rynku pracy. Stopa bezrobocia we wrześniu 2018 r. spadła do 5,7 proc. - podał GUS. W sierpniu było to 5,8 proc.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało, że - zgodnie z szacunkami resortu - stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,8 proc.

Z kolei analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu spadła do 5,7 proc.

Ponadto, jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 947,4 tys. wobec 958,6 tys. osób przed miesiącem.

GUS zrewidował wyliczenia stopy bezrobocia za czerwiec i lipiec do 5,8 proc. i za styczeń do 6,8 proc. Wcześnie podawano, że w czerwcu i lipcu stopa bezrobocia wynosiła po 5,9 proc., a w styczniu 6,9 proc.