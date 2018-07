Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta oraz obsługa karty, a ponadto często darmowe przelewy. To zalety podstawowego rachunku płatniczego, który już wkrótce będzie można otworzyć w bankach w Polsce. Zapytaliśmy przedstawicieli banków, czy są już gotowi na wprowadzenie zmian.

Do 8 sierpnia wszystkie banki w Polsce muszą dostosować swoją ofertę do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, która wprowadza tak zwany podstawowy rachunek płatniczy. Zmiana prawa wynika z wdrożenia dyrektywy w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

Podstawowy rachunek płatniczy będzie mogła otworzyć w oddziałach banków każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat i nie posiada rachunku płatniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w polskiej walucie umożliwiającego wykonywanie transakcji.

Termin wprowadzenia zmian w bankach

Zgodnie z ustawą, niezależnie od wyboru banku, właściciele podstawowego rachunku płatniczego nic nie zapłacą za prowadzenie rachunku, za obsługę karty debetowej, wypłatę i wpłatę gotówki z urządzenia należącego do banku, w którym zostanie otwarty taki rachunek.

Dodatkowe opłaty nie będą także naliczane w przypadku pierwszych pięciu w miesiącu wypłat z obcych bankomatów w kraju, a także transakcji takich jak polecenie przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki.

Różne będą za to wysokości opłat po przekroczeniu wspomnianych limitów.

Podstawowy rachunek płatniczy - oferta banków

Zapytaliśmy przedstawicieli największych banków w Polsce, czy są już gotowi na wprowadzenie zmian. Jak wynika z odpowiedzi przesłanych tvn24bis.pl, część instytucji wprowadzi do swojej oferty możliwość otwarcia podstawowego rachunku płatniczego wcześniej niż zakłada ustawa.

Najszybciej, bo 4 sierpnia będzie można skorzystać z usługi w PKO BP. Rachunek będzie można otworzyć w oddziale banku. Po przekroczeniu limitu - w przypadku oferty PKO BP - właściciel rachunku za szósty i kolejny przelew będzie płacić 5,99 zł. Szósta i kolejna wypłata w obcym bankomacie będzie zaś kosztowała 3 procent, nie mniej niż 5 zł.

Od 6 sierpnia podstawowy rachunek płatniczy, pod nazwą Konto z Lwem PRP, zostanie zaś wprowadzony w ING Banku Śląskim. Konto będzie można otworzyć zarówno składając wniosek w oddziale, jak i w bankowości internetowej. Tego samego dnia ofertę dla podstawowego rachunku płatniczego uruchomi również BGŻ BNP Paribas.

Od 8 sierpnia podstawowy rachunek płatniczy będzie można założyć w Banku Pekao, mBank, Getin Noble Bank, a także Raiffeisen Polbank.

W przypadku oferty tego ostatniego szósta i kolejna wpłata oraz wypłata gotówki z maszyn niezlokalizowanych w placówkach Pekao będzie kosztowała 6 zł. Przekroczenie limitu przelewów dokonanych w oddziale będzie zaś skutkować naliczeniem opłaty w wysokości 6 zł, a 10 zł w przypadku przelewów dokonywanych w centrum telefonicznym.

Ponadto do 8 sierpnia wprowadzenie do swojej oferty podstawowego rachunku płatniczego planuje także Bank Millennium. "Wtedy też zostaną podane szczegółowe warunki oferty" - dodano.

Kary

Przypomnijmy, że banki, które nie zaoferują podstawowego rachunku płatniczego do terminu wskazanego w ustawie, narażają się na karę wynosząca nawet milion złotych. W przypadku SKOK-ów kara nakładana przez Komisję Nadzoru Finansowego może wynieść do 100 tysięcy złotych.