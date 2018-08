Bank Pekao i Alior Bank nie doszły do porozumienia w sprawie połączenia. We wtorek banki poinformowały, że odstąpiły od dalszych negocjacji.

Banki podały w raportach, że nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie zarządów pozwalałyby na osiągnięcie "potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Pekao".

W komunikacie Banku Pekao podano jednocześnie, że bank pozostaje otwarty na "opcje wzrostu nieorganicznego zgodnego z realizacją obecnej strategii".

List z października 2017 roku

W październiku 2017 roku Pekao i Alior Bank poinformowały, że przeanalizują możliwości współpracy. W tym celu banki podpisały list intencyjny dotyczący wstępnych analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy lub połączenia obu podmiotów.

We wtorkowych komunikatach Pekao i Alior ujawniły również opóźnione informacje poufne według których w maju za najkorzystniejszą opcję współpracy uznano połączenie z uwzględnieniem emisji akcji połączeniowych Pekao skierowanych do akcjonariuszy Alior Banku.

Banki podały jednocześnie, że w trakcie trwania analiz główni akcjonariusze Pekao - PZU oraz Polski Fundusz Rozwoju - przekazali wiadomość, że zamierzają głosować "przeciw" podjęciu uchwały w sprawie połączenia banku z innym podmiotem.

Na początku sierpnia informowaliśmy, że umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu ich połączenia podpisały Getin Noble Bank oraz Idea Bank.

Największe banki w Polsce

Jak wynika z przedstawionych przez banki raportów za 2017 rok, największe aktywa (podstawowy wskaźnik oceniający wielkość banku) na koniec ubiegłego roku zgromadził PKO Bank Polski - 277 mld 784 mln zł. Jest to niezmienny lider pod tym względem.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Pekao z aktywami na poziomie 182 mld 77 mln zł. Trzecie miejsce pod względem sumy aktywów przypadło Bankowi Zachodniemu WBK. Bank zgromadził na koniec ubiegłego roku ponad 132 mld 863 mln zł.



Tuż za podium uplasował się mBank z sumą aktywów wynoszącą ponad 124 mld 569 mln zł. Alior Bank znalazł się na ósmej pozycji - 69 mld 382 mln zł.