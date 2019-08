Podczas urlopu średnio 48 procent pracujących Polaków odbiera telefony, a maile - 35 procent. Najrzadziej na pracę w czasie urlopu decydują się przedstawiciele branży IT - wynika z danych Randstad zgromadzonych w "Monitorze Rynku Pracy".

- Do firmowych maili zagląda 38 proc. przebywających na urlopie programistów, a służbowe telefony odbiera 42 proc. z nich. W porównaniu do innych branż to niewiele - ocenił rzecznik prasowy Randstad Mateusz Żydek.

Służbowe połączenia w czasie urlopów odbiera 58 proc. pracowników zatrudnionych w finansach i ubezpieczeniach. Z kolei 53 proc. osób z firm związanych zawodowo z kulturą, rozrywką, rekreacją i sportem sprawdza podczas wypoczynku zawartość skrzynki pocztowej - dodał.

Praca po godzinach

Z najnowszego "Monitora Rynku Pracy" wynika ponadto, że około 75 proc. polskich pracowników przyznaje się do pracy po godzinach, a 44 proc. z nich podkreśla, że to standard w ich firmach. 14 proc. należących do grupy pracujących po godzinach funkcjonuje w tym trybie prawie codziennie, 21 proc. zostaje po godzinach co najmniej raz w tygodniu, a kolejne 21 proc. - minimum raz w miesiącu.

Dotyczy to głównie kierowników średniego szczebla (89 proc.), pracowników z branży reklamowej i mediów (87 proc.) oraz mistrzów i brygadzistów (86 proc.). Blisko połowa (48 proc.) dostaje za to dodatkowe wynagrodzenie, a część może odebrać za to dodatkowy, płatny dzień wolny - wynika z publikacji.

Po godzinach pracuje także ok. 68 proc. programistów, ale jak zwraca uwagę Marcin Kosedowski z Kodilla.com, najczęściej robią to z własnej woli. - Według ostatniego raportu Stack Overflow dla ponad 80 proc. programistów kodowanie to nie tylko praca, ale hobby i pasja, która zresztą przynosi dodatkowe profity, bo za projekty realizowane w domu na zasadzie freelance otrzymują bardzo często całkiem niezłe honorarium. Ale to także jeden z warunków do osiągnięcia wyższego szczebla na drabinie kariery w IT. Programiści zdają sobie sprawę, że nie mogą poprzestawać na pracy od 8 do 16, przez osiem godzin dziennie - podkreślił.

Zmiana pracy

W ostatnim półroczu na zmianę pracodawcy zdecydował się co piąty polski pracownik. Największe rotacje dotyczyły kasjerów, sprzedawców, pracowników obsługi klienta (38 proc. z nich zmieniło pracę w ciągu pół roku), zatrudnionych w branży finansowej i ubezpieczeniowej (34 proc.) i ochronie (28 proc.). W tym okresie najrzadziej pracodawcę zmieniali natomiast zatrudnieni w kulturze, rozrywce, rekreacji i sporcie (4 proc.), edukacji (5 proc.) oraz telekomunikacji i IT (5 proc.).

- Wyniki badań Randstad potwierdzają utrzymujący się od lat trend rynkowy dotyczący IT. Popyt na usługi programistów jest wciąż tak duży, że pracodawcy starają się dla nich tworzyć na tyle dobre warunki, by nie zastanawiali się nad zmianą firmy. Potwierdzają to wyniki badań, zgodnie z którymi poziom satysfakcji z aktualnego zatrudnienia wśród programistów wynosi 82 proc. - zauważył Kosedowski.