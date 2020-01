W tej chwili możecie mieć problem z zalogowaniem do aplikacji - poinformował swoich klientów w mediach społecznościowych mBank. Wcześniej kłopoty były także z logowaniem przez stronę internetową.

W piątek około południa na problemy z serwisem transakcyjnym i logowaniem do aplikacji mobilnej zwracali uwagę w mediach społecznościowych klienci mBanku.

"Znowu problemy techniczne, zalogować się nie da", "czy jest jakiś powód ze aplikacja mobilna banku działa dziś topornie, względnie w ogóle?", "nie działa logowanie" (pisownia oryginalna - red.) - to niektóre komentarze opublikowane na Facebookowym profilu banku.

Informacje o problemach otrzymaliśmy również na Kontakt 24. "Nie działa serwis transakcyjny mBanku, blik, karty, nie można zalogować się do konta bankowego", "problemy z serwisem transakcyjnym. Brak możliwości zalogowania się do serwisu internetowego, aplikacji mobilnej" - pisali internauci.

Sprawę awarii potwierdzili na Twitterze przedstawiciele mBanku. "W tej chwili możecie mieć problem z zalogowaniem do aplikacji i serwisu transakcyjnego. Nie skorzystacie też z BLIK-a, dlatego korzystajcie z kart. Pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej rozwiązać problem. Będziemy was informować na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia" - czytamy we wpisie.



Niedługo później, w odpowiedzi na pytania tvn24bis.pl, zastępca rzecznika prasowego mBanku Piotr Rutkowski poinformował, że przywrócona została możliwość logowania do serwisu transakcyjnego.

"Wciąż jednak pracujemy nad aplikacją mobilną. Będziemy informować (na stronie www i social mediach) jak tylko uda nam się z tym uporać. Tymczasem prosimy o korzystanie z serwisu www" - napisał.