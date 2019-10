Figurka Boba Fett, kapcie Eda Sheerana czy sweter Kurta Cobaina. To tylko niektóre z rzeczy, które trafią lub trafiły w ostatnim czasie na aukcje. - Na aukcjach przestaje dziwić cokolwiek, na akcje trafiają najdziwniejsze przedmioty - powiedział gość TVN24 BiS Jan Koszutski, wiceprezes Desa Unicum.

Na aukcję trafiła figurka Boba Fett, fikcyjnej postaci z Gwiezdnych Wojen, która według szacunków domu aukcyjnego może zostać sprzedana nawet za 500 tysięcy dolarów.

- Ta figurka jest uznawana za najrzadszy przedmiot, jeśli chodzi o światek kolekcjonerów obiektów związanych z Gwiezdnymi Wojnami. Mówi się, że istnieje na świecie około 100 sztuk. One nigdy nie weszły do sprzedaży, także to są elementy, które powodują tą wartość - powiedział Koszutski.

Jak zaznaczył, "takie obiekty, które są masowe, których jest mnóstwo, aż takiej wartości nie mają".

Aukcje w Polsce

Jan Koszutski wskazał, że rynek aukcyjny w Polsce różni się od tego w USA. - W Polsce rynek jest zupełnie inny. Pojawiają się aukcje z przedmiotami, które są związane z naszą kulturą, jak choćby z naszymi rodzimymi artystami, muzykami czy artystami zajmującymi się plastyką - powiedział.

- W zeszłym tygodniu sprzedaliśmy na przykład autorski rękopis "Jolka, Jolka pamiętasz" za sześć tysięcy złotych, to już jest coś - wskazał wiceprezes Desa Unicum.

Źródło: desa.pl Autorski rękopis ballady rockowej

Zdaniem Koszutskiego, w tego typu rzeczach "nie ma sensu się na siłę doszukiwać wartości artystycznej". - To wartość kolekcjonerska, emocjonalna, to są jakby wszystkie nasze wspomnienia, które wiążą się z tym przedmiotem i tak naprawdę widzimy, że to co się najbardziej kojarzy z naszym czasem dzieciństwa, młodości, to powoduje też największe emocje i w efekcie największe ceny - tłumaczył.

Luksus to mało powiedziane. Michael Jordan sprzedaje swój górski dom Legendarny koszykarz Michael Jordan wystawił na sprzedaż swój dom w Park City w... zobacz więcej » W ocenie gościa TVN24 BiS, "to może być bardzo dobra inwestycja". - Jeżeli patrzymy choćby na figurkę, to jeszcze niedawno kosztowała bodaj 180 tysięcy dolarów - to była najwyższa dotąd osiągnięta cena - jeżeli dziś dom aukcyjny szacuje, że może osiągnąć pół miliona, to znaczy, że jej wartość realnie rośnie - wskazał Jan Koszutski.

- Jest to element kolekcjonerskiego szaleństwa, kiedy bardzo chcemy coś mieć i w zasadzie ta cena przestaje mieć znaczenie, bo ta potrzeba posiadania tego przedmiotu jest silniejsza - podkreślił.

Zdaniem Koszutskiego, "arcydzieła tak naprawdę nigdy nie tanieją". - To jest świetna inwestycja. Te rzeczy, które są znane na całym świecie, tych artystów, o których możemy się uczyć w podręcznikach, to naprawdę nigdy nie jest zły wydatek, a tak naprawdę zawsze w perspektywie 10, 15 lat gwarantowany bardzo dobry zarobek - podkreślił wiceprezes Desa Unicum.