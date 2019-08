Zmiana sposobu logowania oraz nowy sposób potwierdzania przelewów - między innymi na takie zmiany muszą się przygotować klienci Alior Banku. Jak poinformował bank w korespondencji do klientów, wejdą one w życie do 14 września.

Wprowadzenie tak zwanego silnego uwierzytelniania wynika ze zmian w unijnych przepisach. 14 września zacznie obowiązywać rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej dotyczące regulacyjnych standardów technicznych, które ma zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie.

Zmiany w Alior Banku

Alior Bank poinformował w korespondencji skierowanej do klientów, że "wkrótce oprócz identyfikatora i hasła do bankowości internetowej" klienci banku podczas logowania zostaną poproszeni "także o hasło SMS lub zatwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej".

Wprowadzona zostanie również nowa metoda potwierdzenia operacji zlecanych w bankowości internetowej, na przykład przelewów. "Oprócz hasła SMS dyspozycję potwierdzisz również w aplikacji mobilnej - PIN-em, odciskiem palca lub za pomocą Face ID" - napisano.

Bank poinformował również, że skróci się czas możliwej bezczynności - jeśli po zalogowaniu do bankowości internetowej przez 5 minut nie wykonana zostanie żadna czynność, sesja zostanie przerwana, a użytkownik automatycznie wylogowany.

Jak informuje Alior, zmiany mają być wprowadzone do 14 września, a dokładna data udostępnienia nowych rozwiązań podana zostanie "niebawem na stronie logowania do bankowości internetowej".

W tym tygodniu zmiany w sposobie logowania oraz autoryzacji operacji wykonywanych w bankowości internetowej oraz aplikacji na telefon wprowadził ING Bank Śląski.

We wrześniu zmiany czekają klientów PKO BP i mBanku.

W pierwszej połowie sierpnia stare metody autoryzacji wycofał Bank Pekao. Oznacza to, że klienci nie mogą już korzystać z: kart kodów jednorazowych, aplikacji PekaoToken, token w postaci osobnego urządzenia.

Bank Ochrony Środowiska od 14 września planuje wprowadzić zupełnie nowy serwis internetowy. Będzie on umożliwiał korzystanie z nowej metody autoryzacji – autoryzacji mobilnej z wykorzystaniem tokena mobilnego. Funkcjonujące obecnie tokeny zostaną wycofane. Klienci będą mogli dokonywać autoryzacji kodem SMS.

Także Getin Noble Bank od 14 września wycofuje z użycia tokeny oraz karty Display (z interaktywnym wyświetlaczem). Zamiast tego wprowadzone zostanie dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą SMS-a.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Komisja Nadzoru Finansowego może dać więcej czasu bankom na pełne wdrożenie regulacji o tak zwanym silnym uwierzytelnianiu, na przykład przy logowaniu do internetowego rachunku czy płatnościach kartą. Jest jednak warunek. Instytucja finansowa musi wcześniej zgłosić do KNF "realny plan" wdrożenia przewidzianych unijnymi regulacjami zmian.