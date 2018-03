Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

Dane Głównego Urzędu Statystycznego nie wskazują, że pobieranie świadczenia z programu Rodzina 500 plus jest bezpośrednią i jedyną przyczyną wzrostu bierności zawodowej kobiet – uważa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ten sposób resort kierowany przez Elżbietę Rafalską odpowiada na wyniki analizy Instytutu Badań Strukturalnych. Wynika z nich, że ponad sto tysięcy kobiet pobierających świadczenie zrezygnowało z pracy.

"Należy podkreślić, że w żadnych przeprowadzonych badaniach kobiety nie deklarowały, że głównym powodem rezygnacji z pracy jest pobieranie świadczenia wychowawczego. Zatem formułowanie wniosków, że 500 plus to jedyny czy najważniejszy powód dezaktywizacji, jest nadinterpretacją" – czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przegląd prasy. Ponad sto tysięcy kobiet zrezygnowało z pracy z powodu 500 plus Instytut Badań Strukturalnych przyjrzał się, jak 500 plus wpłynęło na sytuację k... zobacz więcej »

Odpowiedź resortu

Oświadczenie ministerstwa to reakcja na dzisiejsze publikacje w mediach, w których opisane zostały wyniki analizy Instytutu Badań Strukturalnych. Eksperci IBS sprawdzali, w jaki sposób zachowywały się kobiety na rynku pracy przed i po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus. Z przeprowadzonych analiz wynika, że od kiedy państwo zaczęło wypłacać świadczenie aktywność zawodowo matek zmalała.

"Z najnowszych danych wynika, że od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku decyzję o wycofaniu się z rynku pracy podjęło 103 tys. kobiet" – poinformowała o wynikach badania "Gazeta Wyborcza".

"Nie ma żadnych podstaw"

"Nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że jedynym czynnikiem wpływającym na wzrost bierności zawodowej kobiet pobierających świadczenie jest świadczenie wychowawcze. Dane dotyczące wzrostu bierności odnoszą się do osób biernych zawodowo z tytułu obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu" – podkreśla resort rodziny i pracy.

Resort dodaje, że na decyzje o rezygnacji z pracy mogą mieć wpływ też inne czynniki niż opieka nad dzieckiem, np. opieka nad starszą osobą czy złe warunki w pracy.

Według resortu danych o dezaktywizacji zawodowej kobiet nie można też analizować w oderwaniu od globalnej sytuacji na rynku pracy, a ta - zdaniem ministerstwa - od momentu wprowadzenia programu znacznie się poprawiła.

W 2017 roku na program Rodzina 500 plus przeznaczono ponad 23 mld złotych.