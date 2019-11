Pierwszy dzień po Świętach Bożego Narodzenia - 27 grudnia - będzie w tym roku dla urzędników administracji rządowej dniem wolnym od pracy - zarządzenie w tej sprawie podpisał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Dzień wolny zostanie odrobiony wcześniej - urzędy będą otwarte w sobotę 14 grudnia. Na ogół pierwszy dzień po świętach - 27 grudnia - jest zwyczajnym dniem roboczym.

Zarządzenie szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

- centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),

- terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej, czyli urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin, w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Dłuższy odpoczynek

28 i 29 grudnia to weekend, więc urzędnicy w te święta będą mogli przedłużyć sobie świąteczny odpoczynek. Ale nie tylko osoby pracujące w urzędach mają szansę na długi urlop w grudniu.

Ci, którzy zdecydują się wziąć 5 dni urlopu przed i po Bożym Narodzeniu (chodzi o dni 23, 24, 27, 30 i 31 grudnia), zyskają łącznie 12 dni wolnego, bo 1 stycznia to środa. Kiedy dodamy do tego wolne 2 i 3 stycznia 2020 r., to łącznie wyjdzie aż 17 dni wolnego, bo Święto Trzech Króli wypada w poniedziałek.

Wigilia

Przypomnijmy, że 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia - co do zasady jest zwykłym dniem pracy. Zatem jeżeli pracodawca nie zarządzi inaczej, to będzie to typowy dzień, w którym wykonujemy swoje obowiązki zawodowe.

Często zdarza się jednak, że akurat tego dnia pracodawcy decydują się na krótsze godziny pracy. Natomiast czas pracy placówek handlowych jest ograniczony ustawowo. W zeszłym roku niektóre sieci handlowe zdecydowały się na jeszcze krótsze godziny pracy, niż pozwalają na to przepisy.