Ile wyniesie czternasta emerytura? Kto otrzyma dodatkowe świadczenie? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące "czternastki".

1.Kiedy zostanie wypłacona?

Zgodnie z projektem, który został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów, czternasta emerytura zostanie wypłacona w listopadzie oraz grudniu 2021 r.

Tak jak w przypadku trzynastej emerytury, tak i wysokość "czternastki" będzie uzależniona od najniższej emerytury.

- Projekt zakłada, że (czternaste emerytury - red.) będą na poziomie minimalnej emerytury, takiej jaka ona będzie w 2021 roku. Jeszcze tej kwoty nie możemy wymienić, bo to zależy od waloryzacji - wyjaśniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W 2020 roku najniższe świadczenie to 1200 złotych brutto, czyli 981 złotych netto.

3. Kto otrzyma?

- Czternasta emerytura trafi do tych osób, które otrzymują niższe świadczenia, stąd mniejsza liczba uprawnionych niż w przypadku trzynastej emerytury. Zależy nam, by tym osobom żyło się lepiej, stąd decyzja o dodatkowym wsparciu finansowym - powiedziała Maląg.

Przy wypłacie "czternastek" będzie stosowana zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że pełną czternastą emeryturę w wysokości najniższej emerytury dostaną te osoby, których świadczenie nie przekracza 2,9 tys. zł brutto.

Pozostali otrzymają czternastkę zmniejszoną, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę - np. jeśli ktoś otrzymuje 3 tys. zł brutto, to jego "czternastka" będzie zmniejszona o 100 zł.

4. Koszt wypłat

Koszt wypłaty czternastej emerytury w 2021 r. oszacowano na ok. 10,6 mld zł. W 2021 r. świadczenie ma być wypłacone ok. 9,1 mln emerytom i rencistom (ok. 7,9 mln osób otrzyma je w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln osób w niższej).

PIĘĆ RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ O TRZYNASTEJ EMERYTURZE >>>

Będą kolejne świadczenia?

Czy to koniec dodatków pieniężnych dla emerytów i rencistów?

Prezydent Andrzej Duda we wtorek wyraził nadzieję, że z czasem pojawi się także "piętnasta emerytura".

- Cieszę się, że i w zeszłym roku, i w tym roku, i dalej - wierzę w to głęboko - w kolejnych latach te wsparcia będą. Mam nadzieję, że będzie czternasta emerytura, daj Boże potem piętnasta emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, bo to jest ważne - mówił Duda.