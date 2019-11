"Wszyscy są w dżinsach". Jak pozyskać inwestora z Doliny Krzemowej?

Gościem programu "Ostatnie piętro" w TVN24 BiS była Ela Madej, inwestorka, partner w funduszu Fifty Years. W rozmowie z Michałem Sznajderem mówiła między innymi o tym, jak trafić do Doliny Krzemowej, przewidywaniu przyszłości oraz rozmowach z przedsiębiorcami.

Ela Madej wyjaśniała, że prowadzony przez nią fundusz, zajmuje się inwestowaniem "w spółki technologiczne na wczesnym poziomie rozwoju". - Skupiamy się na firmach, które mogą pomóc rozwiązać duże problemy na świecie - powiedziała.

Madej podkreśliła, że "trochę trwa budowa dużej firmy". - Nie da się tego zrobić w 3 czy 5 lat. Nasza nazwa firmy nawet nie tyle wiąże się z horyzontem naszym inwestycyjnym, tylko została zainspirowana esejem Winstona Churchilla ("Fifty Years Hence" - red.) - wskazała.

- Nas zainspirowało, że można tak daleko ekstrapolować przyszłość ze stanu obecnego. Jeżeli zdobędziemy na tyle dużo informacji na temat tego jak działają różne dziedziny nauki, to będziemy w stanie przewidzieć co się wydarzy za 10, 20, 30, 40 lat - powiedziała Madej.

Dolina Krzemowa

Ela Madej mówiła także, jak przebiegają rozmowy z potencjalnymi inwestorami z Doliny Krzemowej. Jak zaznaczyła, są to "bardzo nieformalne rozmowy". - Nawet pod kątem ubioru, cała atmosfera Doliny Krzemowej, wszyscy są w dżinsach i w koszulkach - podkreśliła.

- Zadaniem przedsiębiorców jest pokazanie stanu rozwoju firmy, a po drugie potencjału i też ambicji - czym ta firma może być - powiedziała. Dodała, że kluczowe jest znalezienie inwestorów, którzy "są podekscytowani tą wizją świata".

- Druga część, po tej części prezentacyjnej, to rozmowy obejmujące pozyskiwanie środków od inwestorów. To typ rozmowy sprzedażowej - wskazała.

Madej stwierdziła, że takie rozmowy mogą być stresujące. Podkreśliła jednak, że wszystko "zaczyna się od wiary we własną wizję przyszłości i wiary we własny zespół". - Musimy przekonać inwestorów do tej wizji przyszłości - powiedziała.

