"W trudnych momentach staję się najbardziej aktywny". Czesław Lang o recepcie na sukces

Jak chcesz zbudować biznes to musisz mieć marzenie, postawić sobie cel. I po kolei podnosić sobie poprzeczkę. W biznesie, tak jak i w sporcie - raz wygrywasz, raz przegrywasz, raz masz z górki, raz pod górkę - mówił w programie "Ostatnie piętro" w TVN24 BiS Czesław Lang, wicemistrz olimpijski, medalista mistrzostw świata i przedsiębiorca. - Jak są trudne momenty, to nie trzeba się załamywać. Ja w trudnych momentach staję się najbardziej aktywny. Wychodzę im naprzeciw i atakuję. To mi zostało chyba z roweru - wyjaśnił w rozmowie z Michałem Sznajderem.

"Ostatnie piętro" - trochę symbolicznie oznacza sam szczyt. Miejsce, które dla wielu jest celem. Ale szczyt - to też miejsce, z którego najwięcej widać. Co widzą ci, którym się udało? Ludzie sukcesu. Jak go osiągnęli? Co w pracy pozwala im osiągać cele? Co poza nią? Jaka mentalność im pomaga, a czego unikają? Co dziś zrobiliby inaczej? A czego żałują, że nie zrobili wcześniej? Właśnie o tym będziemy rozmawiać z gośćmi "Ostatniego piętra".

