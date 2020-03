Trafił do NBA, mając zaledwie 21 lat. Niezwykła kariera Polaka

Na to, czy zawodnik osiągnie sukces, mają wpływ nie tylko umiejętności koszykarskie, ale także to, co się dzieje poza parkietem - stwierdził w programie "Ostatnie piętro" w TVN24 BiS Rafał Juć, skaut Denver Nuggets. W rozmowie z Michałem Sznajderem mówił między innymi, jak trafił do najlepszej koszykarskiej ligi na świecie oraz opowiadał o kulisach swojej pracy.

- Wiele osób myśli, że talent sprowadza się tylko do koszykówki. To u nas jest tak naprawdę jedna trzecia, bo my dzielimy sam talent na umiejętności czysto koszykarskie, ale także na mentalne i na fizyczne - powiedział Rafał Juć.

- Śmiejemy się często w biurze, że umiejętności koszykarskie każdy może ocenić, każdy zobaczy, czy ktoś dobrze gra, ale to, czy ten zawodnik odniesie sukces, czy będzie ciągle zmotywowany, czy poradzi sobie w tym trudnym życiu, jakie czeka koszykarzy NBA, na to wszystko ma wpływ to, co się dzieje poza parkietem. Osoby, które są wokół koszykarza, to, w jaki sposób dorastał, jakie podejmował decyzje. My najpierw tworzymy pewnego rodzaju obraz psychologiczny i staramy się przewidywać, jakie będą zagrożenia - podkreślił.

Praca w NBA

Gość programu "Ostatnie piętro" rozpoczął pracę w klubie NBA mając zaledwie 21 lat.

Jak tłumaczył, w osiągnięciu tego celu pomogła mu między innymi aktywność w internecie.

- W moim przypadku wiele nowych możliwości dał internet, korzystanie z mediów społecznościowych, tam zacząłem budować swój prestiż, swoją markę, zacząłem budować kontakty - wskazał.

Jak opowiadał, przez kilka lat oceniał talent zawodników "całkowicie amatorsko".

- Zacząłem jeździć na turnieje i poznawać ludzi. W Polsce w tym momencie jeszcze nie było czegoś takiego jak skauting, ocena talentu, nikt się tym nie zajmował. Poznałem ludzi z zagranicy, głównie pracowników ligi NBA, bo na tamtym etapie byłem dla nich źródłem informacji. Oni do mnie podchodzili i pytali o graczy z Polski, z Europy Centralnej i zobaczyli, że jestem fachowy, że się tym interesuje i po prostu dali mi szansę - podkreślił Juć.

