"To jest sekret sukcesu". Najlepiej zarabiający prezes w Polsce mówi, na co wydał 100 milionów

Gościem programu "Ostatnie piętro" w TVN24 BiS był profesor Janusz Filipiak, założyciel i prezes Comarchu oraz prezes Cracovii. W rozmowie z Michałem Sznajderem mówił między innymi o tym, jak ważne są innowacje.

- Przez ostatnie dziewięć lat prowadzimy badania w rozwoju informatyki dla medycyny, wydaliśmy na to ponad 100 milionów euro. W Comarchu ludzie narzekają po co ten wydatek, ale tak trzeba robić w dzisiejszym świecie - mówił w programie "Ostatnie Piętro" Filipiak. Jak wskazał, czas dojścia do innowacji jest w tej chwili "bardzo długi i bardzo kosztowny".

Pytany, czy nie ma pokusy, żeby te 100 milionów zachować dla siebie, Filipiak odparł, że "nie ma pomysłu, co z tym zrobić". - Jeden mój pomysł na wydanie tych 100 milionów, to są prace naukowo-badawcze - powiedział prezes Comarchu. Janusz Filipiak wskazał, że jego działania determinuje "chęć budowy wartości". - Najpierw trzeba budować wartość, a potem ją monetyzować i to jest sekret sukcesu - podkreślił.

