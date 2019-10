Rewolucja w kosmosie. "Chcę, żeby Polacy zbudowali statek wielkości dwóch pudełek do butów"

Nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale jest rewolucja w kosmosie. Te statki, które były wielkości ciężarówek i kosztowały po 2 miliardy dolarów, teraz są wielkości pudełka do butów - powiedział Artur Chmielewski, menedżer nowych misji kosmicznych w NASA. Gość programu "Ostatnie piętro" w TVN24 BiS wskazał, że Polska powinna mieć ambicje dotyczące programu marsjańskiego.

- Chcę żeby Polacy zbudowali statek wielkości dwóch pudełek do butów i chcę żeby lecieli na orbitę Marsa - powiedział Chmielewski.

Jak wskazał, byłaby to "pierwsza w historii polska misja". - Spotykam ciągle studentów z robotyki, informatyki, chciałbym żeby nie myśleli nawet o NASA, bo tu mamy agencję kosmiczną, bo tu budujemy niesamowite misje w Polsce - podkreślił.

Menedżer nowych misji kosmicznych w NASA chciałby, żeby Polacy podobnie jak Amerykanie "popierali kosmos". - Kosmos, to jest nie tylko odkrycia naukowe, ale także to jest duma i kreowanie nowych technologii - wskazał Artur Chmielewski.

