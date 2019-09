Rafał Sonik: doświadczenie daje pewną przewagę

Sport wyczynowy, polega na tym, żeby w każdych okolicznościach dać z siebie maksimum - powiedział w programie "Ostatnie piętro" na antenie TVN24 BiS kierowca rajdowy Rafał Sonik. - Większość moich konkurentów jest prawie o połowę ode mnie młodsza. Nigdy tego nie badałem, ale pewnie łatwo można byłoby sporządzić taką statystykę i wyszłoby zapewne, że połowa mojego wieku to jest średnia, jeśli chodzi o zawodników w tej dyscyplinie. Jest to jednak kojarzone z krzepą fizyczną, z takim brakiem ograniczeń, ostrożności. Moim zdaniem doświadczenie nie tylko może to zrównoważyć, ale nawet daje pewną przewagę - mówił w rozmowie z Michałem Sznajderem.

"Ostatnie piętro" – trochę symbolicznie oznacza sam szczyt. Miejsce, które dla wielu jest celem. Ale szczyt – to też miejsce, z którego najwięcej widać. Co widzą ci, którym się udało? Ludzie sukcesu. Jak go osiągnęli? Co w pracy pozwala im osiągać cele? Co poza nią? Jaka mentalność im pomaga, a czego unikają? Co dziś zrobiliby inaczej? A czego żałują, że nie zrobili wcześniej? Właśnie o tym rozmawiamy z gośćmi "Ostatniego piętra".

Emisja w każdą sobotę o godzinie 16.35 na antenie TVN24 BiS. Na program zaprasza Michał Sznajder.