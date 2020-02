Pasja kluczem do sukcesu. "Zawsze wiedziałam, że chcę prowadzić biznes"

- Zawsze wiedziałam, że chcę prowadzić biznes i zawsze się pasjonowałam technologią - jej możliwościami, tym jak poprawia relacje między ludźmi, pozwala na transfer wartości, pieniędzy, pozwala na szybszy rozwój gospodarki - mówiła w programie "Ostatnie piętro" TVN24 BiS Anna Frankowska, przedsiębiorca. Goszcząca u Michała Sznajdera ekonomistka mówiła o tym, jak będąc w Londynie wpadła na pomysł stworzenia aplikacji, która łączy kluby nocne z imprezowiczami.

"Ostatnie piętro" – trochę symbolicznie oznacza sam szczyt. Miejsce, które dla wielu jest celem. Ale szczyt – to też miejsce, z którego najwięcej widać. Co widzą ci, którym się udało? Ludzie sukcesu. Jak go osiągnęli? Co w pracy pozwala im osiągać cele? Co poza nią? Jaka mentalność im pomaga, a czego unikają? Co dziś zrobiliby inaczej? A czego żałują, że nie zrobili wcześniej? Właśnie o tym rozmawiamy z gośćmi "Ostatniego piętra".

