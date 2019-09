Najlepszy polski o hokeista o tym, co motywowało go w trudnych chwilach

Najlepszy zawodnik w historii polskiego hokeja Mariusz Czerkawski był gościem programu "Ostatnie piętro". Na antenie TVN24BiS opowiedział o starcie swojej międzynarodowej kariery w Szwecji i grze za oceanem. Sportowiec zdradził też, co motywowało go w trudnych chwilach. - Myśl o tym, że chcesz być lepszy. Myśl o tym, że takiej szansy możesz już więcej nie dostać i musisz ją wykorzystać najlepiej i to, żeby nie tylko być dobrym, czy najlepszym na swoim podwórku, tylko chcesz wejść szerzej, chcesz zaistnieć na rynku europejskim - mówił.

"Ostatnie piętro" – trochę symbolicznie oznacza sam szczyt. Miejsce, które dla wielu jest celem. Ale szczyt – to też miejsce, z którego najwięcej widać. Co widzą ci, którym się udało? Ludzie sukcesu. Jak go osiągnęli? Co w pracy pozwala im osiągać cele? Co poza nią? Jaka mentalność im pomaga, a czego unikają? Co dziś zrobiliby inaczej? A czego żałują, że nie zrobili wcześniej? Właśnie o tym będziemy rozmawiać z gośćmi "Ostatniego piętra".

Emisja w każdą sobotę o godzinie 16.35 na antenie TVN24 BiS. Na program zaprasza Michał Sznajder.